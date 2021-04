Piłkarze Realu Madryt i Barcelony przed rozpoczęciem El Clasico pozowali do zdjęć z hasłem #MismaPasion. Akcja, która łączy kluby i sportowców na całym świecie, to sprzeciw wobec szowinizmowi i obrażaniu kobiet w sporcie. Wszystko zaczęło się od bramkarki Realu Madryt.

Gdy Real Madryt pokonał Liverpool FC w Lidze Mistrzów, bramkarka kobiecej drużyny Realu Maria Isabel Rodriguez, znana jako Misa, wrzuciła na Twittera wpis, który najpierw wywołał wiele haniebnych reakcji, a potem przyczynił się do niespodziewanej akcji. Tweet był prosty. Zawierał dwa zdjęcia osób w podobnej pozie - Misy celebrującej zwycięstwo swojego zespołu oraz Marco Asensio cieszącego się z gola z Liverpoolem. Komentarz do nich był krótki - "Misma Pasion", czyli "Ta sama pasja" plus oznaczenie profili Realu Madryt na Twitterze.

Zdjęcie Przed meczem Real - Barcelona piłkarzem pozowali z hasłem #MismaPasion - akcją przeciw szowinizmowi w sporcie, zapoczątkowaną po chamskich komentarzach wobec bramkarki Realu, Misy / Twitter.com / materiał zewnętrzny

W odpowiedziach na ten wpis zaroiło się od chamskich, szowinistycznych i obraźliwych tekstów, w dużej części o podłożu seksualnym. By nie cytować tego ścieku, ograniczmy się do stwierdzenia, że sugerowały one chęć zbliżenia się przez Misy do Marco Asensio. Misa, przytłoczona chamstwem internautów, usunęła swój wpis.



Real - FC Barcelona. MismaPasion nie tylko dla Misy

I wtedy zareagował sam Marco Asensio, początkując wsparcie dla Misy rosnące jak kula śnieżna. Marco Asensio zacytował hasło Misy "Misma Pasion" ("Ta sama pasja"), a od siebie dorzucił: "Nikt i nic nie będzie ci bronił mówić tego, co myślisz".





Hasło "Misma Pasion" szybko przerodziło się w hasztag #MismaPasion, pod którym swoje wsparcie dla Misy - zestawem dwóch podobnych zdjęć damskich i męskich - zaczęli okazywać nie tylko zawodnicy Realu Madryt (Marcelo, Casemiro, Vinicius, Raphael Varane, Lucas, Dani Carvajal), ale piłkarze, kluby i reprezentacje z całego świata (FC Barcelona, Chelsea, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Benfica, Śląsk Wrocław). Do akcji dołączył się też PZPN na profilu Łączy nas Piłka.





Akcja znalazła się też na okładce dziennika "Marca", a stopniowo zaczęły ją zauważać media na całym świecie. W końcu, tuż przed El Clasico, piłkarze Realu i Barcelony pozowali z tym hasłem do zdjęć drużynowych.





Bartosz Nosal