Rasistowski atak na Viniciusa: Dlaczego piłkarze Realu nie zeszli z boiska?

"Najpierw przerywasz mecz i ogłaszasz to. Potem zawodnicy schodzą z boiska i spiker ogłasza, że jeśli rasistowskie ataki nadal będą mieć miejsce, mecz zostanie odwołany. Jeśli mecz zostanie wznowiony, a ataki rasistowskie nadal będę się pojawiać, spotkanie trzeba przerwać i gospodarz przegrywa walkowerem. To są zasady, które powinny zostać wprowadzone we wszystkich krajach, we wszystkich ligach" - tłumaczy prezydent FIFA.