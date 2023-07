Przełomowe wieści w sprawie Mbappe. Matka piłkarza przekazała to Realowi

Do dziś najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii futbolu jest Neymar. Jego transfer z FC Barcelona do PSG opiewał na 222 miliony euro. Teraz mistrzowie Francji chcą, aby Kylian Mbappe pobił ten rekord. Żądają za niego 250 milionów euro. Tak czy inaczej, PSG będzie musiało podzielić się tymi pieniędzmi z piłkarzem - będzie to zapłata za to, że odchodząc już teraz, pozwolił on Paryżanom zarobić na wielkim transferze i zrezygnował z części premii lojalnościowej wpisanej w umowie do 2024 roku.