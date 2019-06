Real Madryt na początku lata wyrósł na króla rynku transferowego. Teraz przed Florentino Perezem kolejny cel: sprzedaż kilku zawodników. Prezes chce, by najbliższe okno transferowe przyniosło klubowi rekordowe przychody.

Już przed rokiem lato przyniosło Realowi niewidziane dotąd na Santiago Bernabeu pieniądze ze sprzedaży zawodników. Wszystko za sprawą Cristiano Ronaldo, który za ponad 100 milionów euro przeniósł się do Juventusu. W tym roku Perez liczy jednak na jeszcze więcej.

Od kiedy Hiszpan w 2009 r. po raz drugi objął stery "Królewskich", klub zarobił na transferach 730 milionów euro. Jak donosi "Marca", Perez chce, by tego lata udało się dobić do miliarda euro.

Za kogo Real może zyskać brakujące 270 milionów? Po sprowadzeniu Edena Hazarda, Luki Jovicia czy Ferlanda Mendy’ego w składzie zespołu znajduje się kilku zbędnych zawodników. Listę niechcianych otwiera Gareth Bale. Walijczyk to najdroższy zakup Pereza - kosztował 101 mln euro - i szef madryckiego klubu liczy, że uda mu się odzyskać większość pieniędzy zainwestowanych w skrzydłowego. To ma być najbardziej dochodowa operacja, ale i najtrudniejsza do przeprowadzenia - mimo plotek o zainteresowaniu Manchesteru United i Bayernu Monachium w Europie wciąż nie widać klubów, które byłyby w stanie udźwignąć cenę za Bale’a i jego wysoką pensję.

Real tego lata ma też opuścić James Rodriguez, któremu najbliżej do Napoli. Finalizacji tego transferu można oczekiwać jednak dopiero po odpadnięciu Kolumbii z Copa America, bo na razie ofensywny pomocnik znajduje się na zgrupowaniu reprezentacji. "Królewscy" szukają też kupca na błyszczącego w czasie Euro U-21 Daniego Ceballosa. Cena? Minimum 50 milionów euro.

Poza tym z klubem powinien pożegnać się Keylor Navas oraz piłkarze wracający z wypożyczeni: Mateo Kovaczić, Theo Hernandez i Raul de Tomas. Po sprowadzeniu Jovicia w kadrze nie będzie też najpewniej miejsca dla Mariano Diaza. Niejasna jest również przyszłość wycenianego na 60 milionów euro Isco. Na razie tego lata "Królewskich" opuścił jednak tylko Marcos Llorente: według różnych źródeł Atletico Madryt zapłaciło za niego od 30 do 40 mln euro.

Piłkarze najdrożej sprzedani w czasie drugiej kadencji Pereza (ceny według "Marki"):

1. Cristiano Ronaldo (Juventus) - 105 mln euro

2. Angel Di Maria (Manchester United) - 75 mln euro

3. Alvaro Morata (Chelsea) - 66 mln euro

4. Mesut Oezil (Arsenal) - 50 mln euro

5. Gonzalo Higuain (Napoli) - 39 mln euro

