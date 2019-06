Real Madryt dopiął swego. „Królewscy” w piątek oficjalnie ogłosili transfer Edena Hazarda. Skrzydłowy Chelsea trafił do Hiszpanii za podstawową kwotę 100 milionów euro, ale po spełnieniu dodatkowych warunków cena może wzrosnąć o prawie połowę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Primera Division. Ramos: "Nie chcę odchodzić z Realu Madryt". Wideo © 2019 Associated Press

O przenosinach Hazarda do Realu media spekulowały od kilku miesięcy. Sam piłkarz wiele razy dawał do zrozumienia, że chętnie zagra w Madrycie, fanem talentu Belga jest również Zinedine Zidane. Po powrocie Francuza do Realu i rozczarowującym sezonie prezes klubu Florentino Perez zdecydowanie ruszył po Hazarda i już na początku czerwca może pochwalić się sukcesem.

Reklama

Real pobił dla Belga swój rekord transferowy, który od sześciu lat wynosił 101 mln euro. Wówczas zespół z Madrytu wydał fortunę, by wykupić z Tottenhamu Garetha Bale’a. Teraz kosztem Realu znów wzbogacił się klub z Londynu. Według "The Telegraph", po spełnieniu wszystkich warunków i zmiennych kwota transferu sięgnie 147 milionów euro. W ten sposób 28-letni skrzydłowy może zostać trzecim najdroższym piłkarzem w historii piłki nożnej, po Neymarze i Kylianie Mbappe.

Hazard występował w Chelsea przez siedem lat. W tym czasie zdobył z zespołem dwa mistrzostwa kraju, wygrał też dwa finały Ligi Europy. W ostatnim sezonie wystąpił w 37 spotkaniach Premier League, notując 16 bramek i 15 asyst. Z Realem związał się na pięć sezonów, do czerwca 2024 r.

Jego kontrakt z londyńskim klubem wygasał w przyszłym roku, więc dla Chelsea to był ostatni moment, by zarobić na Hazardzie wielkie pieniądze. W finalizacji transferu nie przeszkodził nawet zakaz transferowy, który FIFA nałożyła na klub z Londynu na najbliższe miesiące. W związku z nim Chelsea prawdopodobnie nie będzie mogła sprowadzić następcy skrzydłowego. Prawdopodobnie, bo Anglicy wciąż walczą o uchylenie zakazu.

Belg zostanie czwartym nowym piłkarzem Realu tego lata. Wcześniej szefowie madryckiego klubu ogłosili pozyskanie Rodrygo Goesa, Edera Militao i Luki Jovicia. Łącznie z kwotą przeznaczoną na Hazarda Real wyda więc w tym oknie transferowym około 300 milionów euro. A to może nie być koniec wzmocnień, bo "Królewscy" interesują się też Christianem Eriksenem z Tottenhamu.

Primera Division: wyniki, tabela, strzelcy



DG