Marcelo nie będzie najlepiej wspominał końcówki wakacji w Brazylii. Obrońca Realu Madryt odmówił badania alkomatem, przez co przez rok nie będzie mógł prowadzić pojazdów w Brazylii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kibice na Santiago Bernabeu przywitali Ferlanda Mendy'ego. Wideo © 2019 Associated Press

Marcelo nie znalazł się w kadrze "Canarinhos" na rozgrywaną w Brazylii Copa America, ale i tak przyjechał do ojczyzny na urlop. Spędza go w Rio de Janeiro.

Reklama

Jak donosi "O'Globo", to właśnie tam, w dzielnicy Lagoa, samochód prowadzony przez Marcelo został zatrzymany przez patrol policji. 31-letni Brazylijczyk odmówił jednak badania alkomatem. To w Brazylii oznacza grzywnę w wysokości ok. 600 euro i utratę prawa jazdy na rok. W tym czasie piłkarz nie będzie mógł prowadzić pojazdów w ojczyźnie.



To nie pierwsze tego typu kłopoty Marcelo. Sześć lat temu piłkarz dostał karę w wysokości 6000 euro za prowadzenie samochodu po przekroczeniu limitu punktów karnych.



W poniedziałek Brazylijczyk ma rozpocząć przygotowania do sezonu pod okiem Zinedine'a Zidane'a. W poprzednich rozgrywkach nie spisywał się najlepiej i Real sprowadził mu konkurenta - Ferlanda Mendy'ego z Olympique Lyon. 24-letni Francuz kosztował"Królewskich" prawie 50 mln euro.



Primera Division: wyniki, tabela, strzelcy



DG