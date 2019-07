Kolejna kontuzja w Realu Madryt. Ferland Mendy nabawił się urazu uda i najprawdopodobniej nie zdąży wrócić do gry przed początkiem sezonu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ferland Mendy zaprezentowany w Realu Madryt. Wideo © 2019 Associated Press

Lewy obrońca, który dołączył do Realu tego lata, ma problemy z mięśniem prostym uda prawej nogi. "Królewscy" nie podali, jak długo może pauzować Francuz - klub w przypadkach urazów zawodników ogranicza się do suchego komunikatu precyzującego rodzaj kontuzji.

Reklama

Hiszpańskie media przewidują jednak, że Mendy będzie pauzował od trzech do czterech tygodni. To oznacza, że niemal na pewno nie zdąży się wykurować na inauguracyjne spotkanie Primera Division - 17 sierpnia Real zagra na wyjeździe z Celtą Vigo.

Uraz Mendy'ego to kolejny problem dla Zinedine'a Zidane'a, szkoleniowca "Królewskich". Wcześniej kontuzji nabawił się Brahim Diaz, znacznie poważniejszy jest jednak uraz Marco Asensio. 23-letni Hiszpan zerwał więzadła krzyżowe i uszkodził łąkotkę, co wyklucza go z gry na kilka miesięcy. Nie wiadomo, czy zdąży wyleczyć się przed końcem sezonu.

Mendy przeniósł się do Realu z Olympique'u Lyon. Dwukrotny reprezentant Francji kosztował hiszpański klub 48 milionów euro.

Primera Division: sprawdź terminarz na nowy sezon

Zdjęcie Ferland Mendy (z prawej) zadebiutował już w nowej drużynie w meczu towarzyskim. Obok Carl Jenkinson / JIM WATSON / AFP

DG