Pewnie zmierzający po tytuł mistrza kraju Real Madryt rozgląda się za następcą dla zmagającego się z kolejną kontuzją Thibauta Courtois. W połowie marca bramkarz był już bardzo blisko powrotu do gry po zerwaniu więzadła krzyżowego w lewym kolanie. Wtedy jednak stwierdzono u niego zerwanie łąkotki wewnętrznej w prawym. Podczas treningu miało dojść bowiem do pęknięcia szwów, które zawodnikowi założono po operacji w 2015 roku.

Wciąż nie wiadomo więc kiedy, a przede wszystkim w jakiej formie, 31-latek wróci na boisko. Co prawda "Królewscy" awaryjnie wypożyczyli na rok Kepę Arrizabalagę z Chelsea , ten jednak nie spełnił oczekiwań, Hiszpanie kolejny raz ruszyli więc na poszukiwania. W tym kontekście sensacyjnie pojawiło się nazwisko polskiego bramkarza. Jak donosi portal sport.fr, świetne występy w OGC Nice sprawiły, że Real Madryt zainteresował się Marcinem Bułką .

Polak na celowniku gigantów. Marcin Bułka trafi do Realu Madryt?

Reprezentant Polski, który w swojej karierze grał w barwach takich marek jak Chelsea czy Paris Saint Germain, już wcześniej znalazł się na celowniku najlepszych europejskich klubów. Głównym rywalem "Królewskich" miałby być Manchester United , który według francuskich mediów chce zapłacić za Bułkę nawet kilkadziesiąt milionów euro. Na tym jednak nie koniec, bo obserwują go także m.in. zespoły z Serie A.

- Jeśli dany bramkarz dobrze gra, to nie ma się co dziwić, że jego nazwisko pojawia się w różnego rodzaju spekulacjach, zwłaszcza w obliczu takiego bramkarskiego kryzysu, jaki ma miejsce w Madrycie - powiedział w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Przyznał, że nie dziwi go łączenie Marcina Bułki z wielokrotnym mistrzem Hiszpanii.

Marcin bardzo rozwinął swoje skrzydła w Nicei, spektakularnie broni rzuty karne, a Nice jest wysoko w tabeli Ligue 1. To powoduje, że oczy wielu menedżerów są skierowane na takiego bramkarza

I podkreślił, że reprezentant Polski pasuje do zespołu z Santiago Bernabeu.

- Profilem Bułce najbliżej właśnie do Courtois . To wysoki bramkarz, który podobnie jak Belg, dobrze gra nogami, potrafi również świetnie czytać grę. Po prostu gra jak nowoczesny bramkarz - ocenił w rozmowie z WP Sportowe Fakty..

Jerzy Dudek studzi emocje. "Zaczyna się gorący okres"

- Myślę, że Real będzie jeszcze czekał, że ta decyzja co do bramkarza może być podjęta pod koniec sezonu. Na podstawie tego jak będzie przebiegała rehabilitacja Courtois i jak będzie sobie radził Łunin do końca sezonu. Zaczyna się gorący okres dla Realu, bo i derby, i Liga Mistrzów. Występy Ukraińca w tych meczach będą szczegółowo oceniane. I pod koniec sezonu zapewne zapadnie decyzja - tłumaczy.