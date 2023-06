Piłkarz Realu złamał nogę rywalowi. Dziennikarz zarzuca mu brutalność i... poparcie dla rasistów

Dziennikarz zarzuca Crvajalowi brutalność i... bycie zwolennikiem rasistów

Fonsi Loaiza , który jest hiszpańskim dziennikarzem i autorem książek o tematyce piłkarskiej (m.in. biografii Florentino Pereza czy książki traktującej o mundialu w Katarze "Krew, pieniądze, futbol"). Na swoim twitterze zamieścił on informację o złamaniu nogi Yuriego Berchiche i uniknięciu kary przez Daniego Carvajala . Loaiza wypomniał piłkarzowi Realu Madryt również bycie zwolennikiem narodowo-konserwatywnej hiszpańskiej partii politycznej VOX i zapraszanie jej przedstawicieli do loży na Santiago Bernabeu.

Nie jest prawdą to, że Dani Carvajal nigdy nie obejrzał czerwonej kartki w barwach Realu Madryt . Taka sytuacja miała miejsce dwukrotnie - w sezonach 2017/18 i 2022/23. Loaizie w tym zdaniu chodziło zapewne o to, że Hiszpan zasłużył na obejrzenie większej ich liczby, lecz cieszył się parasolem ochronnym.

Dziennikarz nie zostawił suchej nitki na obrońcy Realu Madryt

- Kolejna akcja w tym samym meczu. Carvajal to zły sportowiec i zły kolega z drużyny. Ważne jest również to, że wiadomo, iż zaprosił skrajnie prawicowego Abascala do loży Bernabéu. To jeden z tych, którzy prowadzą rasistowskie kampanie i należą do rasistowskiej partii - dodał dziennikarz.