Mimo to Kylian Mbappe ostatecznie nie pojechał na zgrupowanie reprezentacji Francji z powodu problemów zdrowotnych. Zapadła decyzja, ze ryzyko w tym momencie nie jest wskazane, więc kapitan "Trójkolorowych" zostanie w Madrycie, aby spokojnie dojść do pełni formy.

Burza wokół Mbappe. Deschamps czuje się oszukany. "Real zawsze wygrywa"

- Gdy w piątek Deschamps i jego sztab szkoleniowy dowiedzieli się, że Carlo Ancelotti zamierza powołać Mbappe, przyjęli to z pewnym zaskoczeniem. Selekcjoner reprezentacji Francji zawsze uważał, że od chwili, gdy zawodnik ponownie zacznie grać, można go powołać - podaje "L'Equipe".

Francuski dziennik komentuje, że "Real Madryt zawsze wygrywa". W ojczyźnie Mbappe mają do hiszpańskiego klubu pretensje o to, iż ten zachował się nie w porządku i oszukał Francuzów ws. kontuzji Mbappe, aby zatrzymać go w klubie i nie wypuszczać na zgrupowanie kadry.