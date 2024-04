Lewandowski już przeszedł do historii, ale to jeszcze nie koniec. Da radę?

Takie wyliczenia są oczywiście mocno przesadzone, ale trzeba przyznać, że pojedynki Realu z Barceloną to potyczki godne hitów Ligi Mistrzów. Zdarza się, że w całej Hiszpanii El Clasico ogląda zdecydowana większość ludzi zasiadających w tym momencie przed telewizorami. Wówczas widownię w Hiszpanii szacuje się na ok. 10 milionów, czyli mniej więcej tyle samo, ile średnio w Polsce oglądało walkę Adam Małysza o medale igrzysk olimpijskich.

Wielki mecz to przede wszystkim wielcy piłkarze. W wyborze największych bohaterów El Clasico pewnie znów doszłoby do kłótni kibiców, ale liczby wskazują jednak na Lionela Messiego. Argentyńczyk wbił Realowi 26 bramek, najwięcej w historii potyczek między Barceloną a Realem. Z kolei najlepsi "derbowi" strzelcy "Królewskich" - Alfredo di Stefano oraz Cristiano Ronaldo - do siatki Katalończyków trafiali po 18 razy. Jednak to zawodnicy z Madrytu zdobyli najwięcej bramek w jednym Gran Derbi, gdy w 1943 r. pokonali bramkarza Barcelony aż 11-krotnie (spotkanie zakończyło się 11:1).