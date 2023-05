Legenda Realu Madryt bliska odejścia. Arabia Saudyjska kusi kolejną gwiazdę

Karim Benzema jest bliski odejścia z Realu Madryt

Znalezienie odpowiedniego zmiennika dla Karima Benzemy miało być jednym z priorytetów Realu Madryt na letnie okno transferowe. Tymczasem okazuje się, że "Los Blancos" mogą zostać zmuszeni do znalezienia następcy Francuza. Portal Relevo informuje, że "Królewskich" latem może zasilić Joselu, którego Espanyol spadł z ligi. Nie jest to jednak piłkarz, który mógłby wejść w buty Karima Benzemy i zastąpić go w zespole "Królewskich".