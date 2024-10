Klęska z Barceloną, a teraz to. Wielkie kłopoty Realu Madryt, kibice w wielkim strachu

Powody do dumy i radości po sobotnim El Clasico mają tylko kibice FC Barcelona. W przypadku "Królewskich" można mówić za to jedynie o negatywach. Mistrzowie Hiszpanii przegrali ten mecz 0:4 na własnym stadionie i powiększyli swoją stratę w tabeli ligowej do "Dumy Katalonii". Następnego dnia media poinformowały o kolejnych kłopotach.