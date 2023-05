Karim Benzema pokazał skutki kontuzji. Drastyczny widok

Do zdarzenia doszło w poprzedniej kolejce La Liga. Już na początku spotkania Francuz, który walczy z Robertem Lewandowskim, o koronę króla strzelców został nadepnięty przez rywala. Sędzia nie ukarał zawodnika Rayo. Choć wytrzymał do końca meczu i nawet strzelił bramkę, to wyraźnie utykał.