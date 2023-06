Hit transferowy lata coraz bliżej. Cena za Mbappe została ustalona

Do tej pory wydawało się, że ten transfer nie dojdzie szybko do skutku. Sytuacja zmieniła się jednak we wtorek, kiedy Mbappe oficjalnie poinformował, że nie zamierza przedłużyć kontraktu o rok do czerwca 2025 roku. W tej sytuacji, jeśli Paris Saint Germain chce odzyskać część z zainwestowanych pięć lat w zawodnika pieniędzy, musi go sprzedać już teraz . W 2018 roku paryżanie zapłacili za, wtedy 20-letniego piłkarza, 180 mln euro.

Co najmniej 150 mln euro za Mbappe

Na razie "Królewskim" tej wielkiej wyrwy nie udało się załatać. Mówiło się o sprowadzeniu Harry’ego Kane’a, ale Mbappe to najbardziej łakomy kąsek. "Mundo Deportivo" cytuje ESPN, że PSG jest świadome, iż to ostatnia chwila na sprzedaż Francuza i ustaliła za niego cenę. By ściągnąć go do drużyny, trzeba zapłacić co najmniej 150 mln euro, choć dla Realu "ta cena może być wyższa, bo relacje między klubami nie są dobre" - twierdzi portal.