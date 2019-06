- Nic nie zostało jeszcze uzgodnione. Lyon nie chce go sprzedać w tym roku - tak Yvan Le Mee, menedżer Ferlanda Mendy'ego, komentuje sytuację swojego klienta. Według medialnych doniesień, obrońca Olympique Lyon miał już przejść testy medyczne przed transferem do Realu Madryt.

We wtorek hiszpański dziennik "Marca" ogłosił, że przenosiny Francuza do zespołu z Madrytu są już niemal przesądzone. Po testach medycznych piłkarz miał podpisać sześcioletni kontrakt z "Królewskimi", którzy mieli przelać na konto Lyonu 50 milionów euro.

Doniesienia hiszpańskiej prasy zdementował jednak klub z Francji. W oświadczeniu opublikowanym na Twitterze Lyon oficjalnie zaprzeczył porozumieniu z Realem.





Głos w sprawie przyszłości Mendy'ego zabrał także jego agent. Le Mee podkreśla, że nie zapadły jeszcze żadne uzgodnienia w sprawie transferu obrońcy, który za kilka dni będzie obchodzić 24. urodziny. Problemem jest przede wszystkim stanowisko Lyonu.



- Trudno z nimi rozmawiać, bo chcą go zatrzymać. Planują sprzedaż dopiero po przyszłorocznych mistrzostwach Europy - stwierdził w rozmowie z radiem RMC.



Jednocześnie jednak Le Mee nie zamyka przed lewym obrońcą szans na transfer już tego lata.



- Wiele klubów puka do naszych drzwi, rozmawiamy z zespołami z Włoch, Hiszpanii i Francji. Kiedy mówimy o Barcelonie, Realu czy Juventusie, trudno przekazać piłkarzowi, że nic z tego nie będzie. Jest też aspekt ekonomiczny. Jeśli takie kluby spełnią twoje warunki finansowe, wracasz do rozmów. Dziś obracamy się jednak w sferze bardzo wysokich cen - przyznaje menedżer.



Mendy, który w ostatnim sezonie rozegrał 30 meczów w Ligue 1, trafił do Lyonu przed dwoma laty z AC Le Havre za pięć milionów euro. W Realu miałby stanowić konkurencję dla Marcelo. 31-letni Brazylijczyk ma za sobą słaby sezon, nie dostał też powołania na zbliżający się turniej Copa America. W poprzednim sezonie o miejsce na lewej stronie obrony walczył z 22-letnim Hiszpanem Sergio Reguilonem.



Zdjęcie Ferland Mendy (z prawej) w trakcie meczu z Paris Saint-Germain. Obok Thilo Kehrer / ROMAIN LAFABREGUE / AFP

