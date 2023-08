Dramat nowej gwiazdy Realu Madryt. Płyną druzgocące informacje

Arda Guler był niedawno bohaterem głośnego transferu do Realu Madryt. "Królewscy" o turecki talent toczyli bój z FC Barcelona, ale ostatecznie 18-letni piłkarz wybrał dołączenie do zespołu Carla Ancelottiego. Jego przygoda na Santiago Bernabeu rozpoczęła się najgorzej, jak tylko mogła. Zawodnik doznał kontuzji kolana, która wyeliminowała go z gry w okresie przygotowawczym, a dziennik "AS" podaje, że jego absencja w najgorszym wypadku może potrwać o wiele dłużej.