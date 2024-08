As Realu kontuzjowany w Warszawie. Kulał w drodze do hotelu. Jest nagranie

Samolot z piłkarzami Realu Madryt na pokładzie wylądował na lotnisku Chopina około godziny 12:30 we wtorek. Bezpośrednio z portu lotniczego klubowy autokar zabrał drużynę do hotelu Radisson Collection przy ulicy Grzybowskiej. Tam, powitani przez tłum kibiców , zawodnicy udali się do swoich pokoi.