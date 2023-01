Anne Frank była żydówką, która w trakcie okupacji nazistowskiej w Holandii przez 2 lata ukrywała się w Amsterdamie przed Hitlerowcami . W 1994 roku trafiła do obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen , gdzie niedługo później zmarła na tyfus. Jej dziennik z ostatnich lat życia jest prawdopodobnie najbardziej poczytną książką na temat holokaustu na świecie.

Ultras Sur znowu dali o sobie znać?

Za stworzeniem haniebnego baneru najprawdopodobniej stoi grupa Ultras Sur - pseudokibiców Realu Madryt , którzy od wielu lat znajdują się na marginesie hiszpańskiej piłki. Sam Florentino Perez przed sezonem 2014/15 dał im zakaz pojawiania się na meczach "Los Blancos". Ultras Sur co jakiś czas pojawiają się jednak w tłumie innych kibiców przy okazji różnych, ważnych wydarzeń.

Nie inaczej mogło stać się również w tym przypadku. Nie ma jednak dowodu na to, że baner z podobizną Anne Frank stworzyli przedstawiciele właśnie tego stowarzyszenia. W przeszłości dochodziło do wielu skandalicznych incydentów z udziałem Ultras Sur. Ci pseudokibice są znani z posługiwania się językiem nienawiści, rasizmu, antysemityzmu i faszyzmu. W latach 80' często dochodziło do licznych burd z ich udziałem - rywalami zazwyczaj były grupy kibiców Atletico i FC Barcelony (Boixos Nois), a powody konfliktów najczęściej były czysto polityczne.