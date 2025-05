Ancelotti nie próżnuje. Włoch kompletuje sztab reprezentacji Brazylii. Chce zdobywcę Złotej Piłki

Przed Ancelottim otwiera się nowy rozdział jego przygody trenerskiej. 26 maja obejmie on posadę selekcjonera reprezentacji Brazylii, która wciąż walczy o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Ocenie "Canarinhos" zajmują 4 miejsce w kwalifikacjach kontynentalnych, tracąc aż 10 punktów do liderującej Argentyny. To właśnie z tą reprezentacją Brazylijczycy nie tak dawno temu doznali niezwykle bolesnej porażki 1:4. Ich poprzednie wyniki również nie napawały optymizmem, dlatego też tamtejsza federacja zdecydowała się na roszady na stanowisku selekcjonera. Ancelotti ma zostać swoistym "ojcem dobrej zmiany", który zastąpi dotychczasowego trener kadry Dorivala Juniora. Jak donoszą tamtejsze media, Włoch nie zamierza tracić cennego czasu i już rozpoczął proces kompletowania swojego przyszłego sztabu. W tym celu miał on się skontaktować z żywą legendą piłki nożnej - Ricardo Kaką.