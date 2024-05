A jednak, ależ wieści dla Ancelottiego. Zwrot ws. gwiazdy "Królewskich"

Kontuzja Tchouameniego jedynym problemem "Królewskich"

Półfinałowe boje z Bayernem Monachium to kolejny piękny rozdział książki pod tytułem "Real Madryt w Lidze Mistrzów". Jeżeli kibice mieli po tym dwumeczu jakikolwiek powód do smutku, była nim kontuzja Aureliena Tchouameniego. Na początku uraz wyglądał na bardzo poważny, L'Equipe donosiło o złamaniu przeciążeniowym kości śródstopia. Trudno było zakładać, by reprezentant Francji zdążył wrócić do gry na końcówkę sezonu.