Choć od gali, podczas której poznaliśmy zwycięzcę minęło już sporo czasu, wciąż nie została opublikowana informacja, jak głosowali dziennikarze w poszczególnych krajach. Póki co można liczyć jedynie na tych, którzy z własnej woli zdradzili, komu przyznali cenne punkty.

Dziennikarz z Argentyny nie głosował na Lewandowskiego

Jednym z tych, który ujawnił, jak rozłożył głosy był Quique Wolff z Argentyny. Rutynowany dziennikarz wyznał "La Nacion", że na pierwszej pozycji umieścił Messiego. Drugi w jego typowaniu był Karim Benzema, trzeci - Cristiano Ronaldo. Dwa kolejne miejsca zajęli Neymar i Pedri.



Wolff kompletnie pominął tym samym Lewandowskiego, co wydaje się wręcz trudne do zrozumienia. Strzeleckie popisy Polaka budzą przecież zachwyt świata, a niemieckie media sam fakt, że zajął on "dopiero" drugie miejsce (stracił do Messiego 33 punkty) określają mianem skandalu.



