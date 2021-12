Po siódmą w karierze Złotą Piłkę sięgnął Lionel Messi, który pokonał Roberta Lewandowskiego o 33 punkty. Takie rozstrzygnięcie wielu uznało za niesprawiedliwe, a niemieckie media wprost określiły je mianem skandalu.

W gronie tych, którzy nie potrafią zrozumieć wyników plebiscytu jest też Menes - uznany we Francji dziennikarz, który na koncie ma współpracę m.in. z "Canal+". Ekspert, którego na Twitterze obserwuje ponad dwa miliony osób swoimi przemyśleniami podzielił się za pośrednictwem własnej strony internetowej.



Menes o zasadach w plebiscycie Złotej Piłki

Jak zauważył, przed finałem głosowania mieliśmy do czynienia z dużą medialną kampanią Karima Benzemy. Podobne mieli inni, główni kandydaci poza... Messim, który wygrał.



Więcej uwagi poświęcił on jednak zasadom głosowania, które mocno skrytykował. - System jest przestarzały. To że głos Anglika ma taką samą wartośc, jak eksperta z Kajmanów nie ma sensu. Myślę, że potrzebna jest gruntowna zmiana przepisów. Ostatni raz plebiscyt zakończył się bez kontrowersji, gdy głosowali wyłącznie dziennikarze z Europy - stwierdził.



