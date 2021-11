Złota Piłka 2021. Robert Lewandowski czy Lionel Messi? Tak wyglądał ich rok. WIDEO WIDEO |

Złota Piłka 2021 to wielkie emocje dla polskich kibiców. Robert Lewandowski ma wielką szansę sięgnąć po tę prestiżową nagrodę.



Polak zapisał się złotymi zgłoskami w historii Bundesligi zdobywając 41 bramek w jednym sezonie. Pobił tym samym rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/72. Niestety w reprezentacji nie poszło już tak dobrze "Lewemu". Drużyna Sousy na Euro 2020 nie wyszła z grupy, a Lewandowski zagrał słaby turniej.



Z kolei Lionel Messi osiągnął z reprezentacją Argentyny wymarzone trofeum. Były zawodnik Barcelony, a obecnie PSG wygrał Copa America. Do pełni szczęścia brakuje tylko wygranej na mundialu. Na płaszczyźnie klubowej Argentyńczykowi nie szło już tak dobrze, pomimo, że ciągnął Barcelonę jak mógł i trafił w 2021 roku 23 razy do siatki w Primera Division, to znalazł się z "Dumą Katalonii" poza podium. Po przejściu do PSG jak na razie nie trafił do siatki w Ligue 1.



