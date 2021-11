Sebastian Staszewski o wydarzeniach związanych z plebiscytem "France Football" WIDEO |

Drugie miejsce, które Robert Lewandowski zajął w 65. plebiscycie tygodnika "France Football", to historyczny sukces. I chociaż Złota Piłka trafiła w ręce Leo Messiego, to 33-latek nie ma powodów do wstydu. Te mają organizatorzy, którzy po raz kolejny zignorowali formę Polaka z 2020 roku, doceniając go jedynie nagrodą pocieszenia…