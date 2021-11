Mimo licznych spekulacji, wciąż nie ma pewności, kto zdobędzie prestiżową nagrodę. Wszystkiego dowiemy się w poniedziałek wieczorem podczas uroczystej gali w paryskim Théâtre du Châtalet.

Powinien otrzymać Złotą Piłkę w 2020 roku

"Wszyscy o tym wiedzą, że Polak powinien otrzymać Złotą Piłkę 2020. Anulowanie sezonu z powodu pandemii i niekompletnego sezonu przeszkodziło mu przełamać monopol duetu Messi - Ronaldo i to Modrić pozostaje jedynym, który - w 2018 roku - naruszył ten układ.

Przeciw Lewandowskiemu przemawia to, że został wyeliminowany z Ligi Mistrzów, z drużyna dominującą, którą był Bayern, choć wtedy kiedy akurat go nie było i za to, że odpadł w pierwszej rundzie Euro, z Polską, z drużyną zdominowaną, dla której strzelił jednak trzy gole" - można wyczytać we francuskiej gazecie.

Reklama

CZYTAJ TAKŻE: Oni nie głosowali na Roberta Lewandowskiego





Gdyby głosowała tylko Europa, Messi poległby wraz z Barceloną

Kto będzie zwycięzcą plebiscytu? "Nic nie wiemy o zwycięzcy. Sprawa jest utrzymywana w tajemnicy, przyjemnie jest nie wiedzieć. (...). Umożliwia to kontynuowanie debaty do ostatniej sekundy i zastanowienie się nad wynikami światowego głosowania po roku, który nie przyniósł naturalnego faworyta".

Zdjęcie Tego nie możesz przegapić. Bądź z nami w Paryżu! / INTERIA.PL

L"Equipe podaje jednak nazwiska trzech wyróżniających się piłkarzy. Pisze o nich i rozważa ich szansę, podając nazwiska w kolejności alfabetycznej.

Na początek analizuje grę Karima Benzemę, który zachwycał w Realu Madryt, a po powrocie do reprezentacji Francji wygrał z nią Ligę Narodów i jest jej czołowym piłkarzem.

Potem zastanawia się nad Leo Messim. "Jego początek w Paryżu mało mu pomógł" - zauważa, ale z reprezentacją Argentyny sięgnął po Copa America, pierwszy tytuł dla tej drużyny od 28 lat. "Gdyby głosowała tylko Europa, to zmierzch Barcy zabrałby go ze sobą. Ale Złotą Piłkę daje świat" - analizuje francuski dziennik. Zdaniem "L’Equipe" nie ma więc naturalnego faworyta plebiscytu.

ok

Kto zdobędzie "Złotą piłkę" - SPRAWDŹ!

Lewandowski czy Messi - komu należy się "Złota Piłka"?

Lewandowski czy Messi? Wszystko, co musisz wiedzieć o Złotej Piłce 2021!