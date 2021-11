Evra, wieloletni gracz Manchesteru United i reprezentacji Francji, swoimi filmami zyskał ogromną popularność w social mediach. Zazwyczaj zaraża oglądających pozytywną energią, ale tym razem było inaczej. Były piłkarz był oburzony wynikami Złotej Piłki.



- Witam na gali Balon Roku. Nie Złota Piłka, tylko Balon Roku. To żenujące i to już od paru lat! - rozpoczął Evra swoją mocną wypowiedź.



- Jest mi przykro z powodu Roberta. Stworzyli specjalne trofeum dla niego, bo czuli się winni. Wiedzą, że to korupcja. Ludzie, otwórzcie oczy! Nie mi decydować o tym, kto był najlepszy, ale widzę reakcję ludzi. Widzę komentarze: "Złodziejstwo, złodziejstwo, złodziejstwo"! Widzę, że ludzie nie zgadzają się z werdyktem - ocenił Evra.



Patrice Evra: Robert, przykro mi

Jego zdaniem Lewandowskiemu w tym roku należała się Złota Piłka. Twierdzi, że tak zdecydowaliby piłkarscy fani.

- Jeśli stworzyłbym ankietę Lewandowski czy Messi - Lewandowski by wygrał. Więc co się stało? Fani kłamią? - pyta retorycznie były zawodnik.

Francuz odniósł się też komentarzy osób, które zarzucały mu niechęć do Messiego. Prywatnie bowiem Evra jest przyjacielem Cristiano Ronaldo.



- Nie nienawidzę Lionela Messiego. Ludzie tak mówią. Mówią, że przegrałem z nim trzy finały LM. Nieprawda. Przegrałem z Barceloną. Grali tam też Xavi, Iniesta, oni też zasługiwali na Złote Piłki - powiedział Evra.



- Messi rozegrał bardzo dobry sezon. Ale Lewandowski w tym roku? I w zeszłym roku? - pytał znów retorycznie piłkarz - Szanuję Messiego, że wygrał trofeum i powiedział: "Robert, w zeszłym roku powinieneś wygrać!" Ale co z tym rokiem? - gorączkował się Evra.



Na koniec raz jeszcze w mocnych słowach zwrócił się do "France Football".





- Moja wiadomość dotyczy tej skorumpowanej organizacji. Już wystarczy! To bardzo smutne dla fanów piłki nożnej - powiedział.



- Otwórzcie oczy: France Football, potrzebujemy odpowiedzi! - grzmiał.



- Jest mi przykro, Robert, że znów zostałeś okradziony. Każdy prawdziwy fan to zrozumie - zakończył Patrice Evra.

