Plebiscyt "France Football" to niezwykle prestiżowe wyróżnienie, o którym marzy właściwie każdy piłkarz świata. Rekordzistą w liczbie Złotych Piłek jest Lionel Messi, który ma ich na swoim koncie aż siedem, natomiast pięć razy wyróżniany był Cristiano Ronaldo .

Portugalczyk w ostatnim sezonie zaliczył jednak spory zjazd i obecnie ma spore problemy w Manchestrze United, gdzie nawet nie zawsze wychodzi w pierwszym składzie, co wcześniej było właściwie nie do pomyślenia . Z tego względu w plebiscycie "France Football" zajął bardzo odległe 20. miejsce.

Karim Benzema głównym faworytem do wygrania Złotej Piłki 2022.

Czy będziemy jeszcze świadkiem odrodzenia Portugalczyka i lepszej pozycji w rankingu "France Football"? Lata lecą nieubłaganie i zapewne będzie o to ciężko, choć 20. lokata to dla tego niezwykle ambitnego zawodnika coś, co na pewno jest bardzo dalekie od jego oczekiwań.