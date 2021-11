​Złota Piłka. Milik o Lewandowskim: Zasługuje na to, by wygrać

W dzień rozdania nagród na gali "France Football" w francuskim "L'Equipe" ukazała się wypowiedź Arkadiusza Milika. Polski napastnik grający na co dzień we Francji twierdzi, że jego rodak zasługuje na to by wygrać Złotą Piłkę.

