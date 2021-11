As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Hubert Hurkacz 57% Patryk Dobek 43%

Idea przyznawania Złotej Piłki narodziła się w 1956 roku. Pomysłodawcą był redaktor naczelny "France Football" Gabriel Hanot.

To pismo do dziś wręcza nagrodę. Pierwszym laureatem był Anglik Stanley Matthews. W 1956 roku miał 41 lat. Tym samym jest najstarszym zdobywcą "Złotej Piłki". Do dziś nikt go nie pobił.

Matthews słynął bowiem z długowieczności. Profesjonalną karierę skończył dopiero w 1965 roku w wieku 50 lat, a gdy liczył 38 wiosen, sięgnął z Blackpool po Puchar Anglii. Jego drużyna pokonała Bolton 4-3, a on sam zanotował trzy asysty.

Swoją długowieczność zawdzięczał prawdopodobnie bardzo zdrowemu stylowi życia. Choć w jego czasach nie było mowy, o takim profesjonalizmie, jak obecnie, a piłkarze, którzy prowadzą się jak m.in. Robert Lewandowski praktycznie się nie zdarzali. Matthews był inny. Nie pił alkoholu i nie palił papierosów. W poniedziałki pościł, nic nie jadł. Pił tylko osiem litrów wody.

Lew Jaszyn - jedyny bramkarz ze "Złotą Piłką"

Nie wiadomo, jaką metodę na długowieczność miał radziecki bramkarz Lew Jaszyn, ale do dziś jest drugim w historii najstarszym zdobywcą "Złotej Piłki" i jednocześnie jedynym bramkarzem, który sięgnął po to trofeum.

W 1963 roku, gdy odbierał nagrodę, liczył sobie 34 lata. Bramkarzem został trochę z przypadku. Całą karierę spędził w Dinamie Moskwa, ale najpierw stał na bramce w sekcji hokejowej tego klubu. Właśnie na lodowisku odniósł swój pierwszy sukces. 1953 roku zdobył mistrzostwo Związku Radzieckiego.

Jaszyn jednak od zawsze marzył, aby występować na murawie, mimo że miał szansę jechać na hokejowe mistrzostwa świata w 1954 roku w Szwecji.

Decyzja o porzuceniu kariery hokeisty okazała się trafiona. W 1956 roku zdobył bowiem mistrzostwo olimpijskie, a cztery lata później mistrzostwo Europy z reprezentacją ZSRR.

Grał w trzech kadrach, pozostał oddany jednemu klubowi - Realowi Madryt

Takich sukcesów reprezentacyjnych nie miał Alfredo Di Stefano, choć grał aż w trzech kadrach - Argentyny, Kolumbii i Hiszpanii. Za jego czasów nie było jeszcze bowiem ograniczeń związanych ze zmianą reprezentacji. Trofeum wygrał tylko w barwach "Albicelestes". Było to Copa America w 1947 roku.

Di Stefano wiele sukcesów odnosił jednak na niwie klubowej. Z Realem Madryt pięciokrotnie wygrywał Ligę Mistrzów, a osiem razy był najlepszy na krajowym podwórku.

"Złotą Piłkę" zdobył dwukrotnie - w 1957 i 1959 roku. Za drugim razem miał 33 lata i też znalazł się w piątce najstarszych zdobywców tego trofeum.

Za jego plecami znaleźli się bardziej współcześni piłkarze - Luka Modrić i Fabio Cannavaro. Oni też wygrywali zestawienie magazynu "France Football" w wieku 33 lat. Pierwszy otrzymał wyróżnienie w 2018 roku, kiedy był wiodącą postacią reprezentacji Chorwacji, która doszła do finału mundialu. Tam przegrała z Francją 2-4.

2018 należał do Modricia. Oprócz finału mundialu, trzeci raz z rzędu wygrał też Ligę Mistrzów z Realem Madryt. Zdobył też wszystkie możliwe nagrody indywidualne.

Do historii przeszedł też Fabio Cannavaro. W 2006 roku był ostoją defensywy reprezentacji Włoch, która sięgnęła po mistrzostwo świata. Tym samym Cannavaro został trzecim w historii obrońcą, który zdobył "Złotą Piłkę". Wcześniej sięgali po nią niemieccy defensorzy - Franz Beckenbauer i Matthias Sammer.

Ronaldo i Messi wśród najmłodszych zdobywców "Złotej Piłki"

Cannavaro nigdy nie wygrał Ligi Mistrzów, ale sięgnął po najważniejsze reprezentacyjne trofeum. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Ronaldo, tego brazylijskiego, który jest najmłodszym zdobywcą "Złotej Piłki". Z kolei Portugalczyk, Cristiano Ronaldo nie zmieścił się nawet w piątce tego zestawienia, bo po pierwszą "Złotą Piłkę" sięgnął w wieku 23 lat.

W rankingu najmłodszych zwycięzców plebiscytu organizowanego przez "France Football" jest za to Lionel Messi. Argentyńczyk miał 22 lata, gdy pierwszy raz został uznany za najlepszego piłkarza grającego w Europie. Miało to miejsce w 2009 roku. Później wygrywał jeszcze pięciokrotnie, co jest rekordem plebiscytu.

Messi może w tym roku pobić też inny rekord. Jeśli znowu zdobędzie "Złotą Piłkę", zostanie jedynym zawodnikiem w historii, który znajdzie się w piątce zarówno najmłodszych, jak i najstarszych zdobywców tego trofeum.

Brazylijczyk Ronaldo Luis Nazario de Lima miał 21 lat, gdy wręczono mu "Złotą Piłkę". Jego gwiazda rozbłysła pełnym blaskiem na mundialu w 2002 roku. Został on królem strzelców imprezy, a ze swoją reprezentacją zdobył mistrzostwo świata. Za 2002 rok odebrał nagrodę przyznawaną przez "France Football". Miał wtedy 26 lat, był w najlepszym dla piłkarza wieku. Pierwszą "Złotą Piłkę" wygrał jednak znacznie wcześniej - bo w 1997 roku.

Ronaldo został uznany za najlepszego piłkarza w Europie w wieku 21 lat. Brazylijczyk stał się gwiazdą światowego formatu. Aż tak oszałamiającej kariery nie zrobił Michael Owen, choć wielu piłkarzy chciałoby grać, w takich klubach, jak Anglik i mieć na koncie takie sukcesy, jak on.

Michael Owen i George Best - "Złota Piłka" u progu wielkiej kariery

Rok 2001, to wielkie wyczekiwanie na mundial, który był rok później. Nie było wtedy żadnej wielkiej imprezy. Ligę Mistrzów wygrał Bayern Monachium, ale żaden piłkarz drużyny ze stolicy Bawarii nie zdobył "Złotej Piłki". Trofeum zgarnął Owen. Miał wtedy 22 lata, a w 2001 roku wygrał z Liverpoolem Puchar UEFA, Superpuchar Europy oraz Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiej. Do pełni szczęścia zabrakło tylko zdobycia mistrzostwa Anglii. To zdobył dopiero 10 lat później, w barwach Manchesteru United. Ligi Mistrzów nie wygrał nigdy, ale i tak zapisał się w historii nie tylko angielskiego, ale i światowego futbolu.

W podobnym wieku "Złotą Piłkę" zdobywali też wspomniany już Messi oraz George Best. Ten drugi miał świetną karierę klubową. W Manchesterze United rozegrał 361 ligowych meczów i strzelił 137 bramek. Wygrał też Puchar Europy i dwukrotnie mistrzostwo Anglii. W 1968 roku, w wieku 22 lat, wyróżnił go tygodnik "France Football".

Best grał w reprezentacji Irlandii Północnej. Nie była to licząca się drużyna, w efekcie nigdy nie zagrał na mistrzostwach świata, ani Europy. Tym bardziej należy docenić indywidualne wyróżnienia tego krnąbrnego piłkarza, który zmagał się z problemami alkoholowymi i zmarł w 2005 roku.

Ostatnim z piątki najmłodszych zwycięzców "Złotej Piłki" jest Oleg Błochin. Piłkarz ze Związku Radzieckiego. Podobnie, jak w przypadku wielu polskich piłkarzy, sprawy polityczne uniemożliwiły jego wyjazd na zachód. Dopiero w wieku 36 lat wyjechał do Austrii. Potem grał jeszcze na Cyprze.

Największe sukcesy święcił jednak z Dynamem Kijów. W tym klubie spędził prawie całą karierę. Dwa razy wygrał Puchar Zdobywców Pucharów, a siedmiokrotnie zostawał mistrzem ZSRR. Mimo, że z kadrą nie odniósł większych sukcesów, to w 1975 roku sięgnął po "Złotą Piłkę".

Różne są historie zwycięzców plebiscytu tygodnika "France Football". Piłkarze praktycznie w każdym wieku zdobywali to trofeum, nie ma tu żadnej reguły. W tym roku zmiany mogą zajść w gronie najstarszych wyróżnionych zawodników, niezależnie czy "Złotą Piłkę" dostanie Robert Lewandowski, czy Lionel Messi.

