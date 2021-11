Uroczystość odbędzie się w poniedziałek 29 listopada. Od godziny 19 do 20.30 goście będę prezentować się na czerwonym dywanie. Będzie czas dla paparazzich i zdjęcia gwiazd przed wejściem do Théâtre du Châtelet, miejsca gali "France Football".

Sama ceremonia potrwa od 20.30 do 22.00. Wielu z jej uczestników pojawiło się w Paryżu dzień lub nawet dwa wcześniej. Jednym z nich jest Robert Lewandowski z żoną Anną Lewandowską. Wiemy to także z relacji, jaką żona "Lewego" zamieściła w formie zdjęcia na Instagramie.

Lewandowscy korzystając z wolnej chwili wybrali się do restauracji, co Anna uwieczniła na fotografii, dodając do niej podpis:

Złota Piłka. Robert Lewandowski jednym z faworytów do zwycięstwa

"Paris at night" (Paryż nocą). Na zdjęciu widać przytulające się małżeństwo obok zastawionego kielichami stołu.

W sali głównej wydarzenia jak zwykle piłkarzom towarzyszyć będą najbliżsi. Organizatorzy postanowili nie zmieniać prowadzących z ostatniej gali sprzed dwóch lat. Będą nimi ponownie Didier Drogba i Sandy Heribert.

Złota Piłka zostanie wręczona w poniedziałek wieczorem, od godz. 20.45 program "na żywo" Interia Sport - Gramy dalej!

Złota Piłka. Robert Lewandowski laureatem. Za i przeciw według „L’Equipe”



MR