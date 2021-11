Po niespodziewanej porażce z Augsburgiem w ubiegłym tygodniu Bayern Monachium wrócił na zwycięską ścieżkę i pokonał 1-0 Arminię Bielefed w meczu rozgrywanym w ramach 13. kolejki Bundesligi.

Choć tym razem Robert Lewandowski nie zdołał ostatecznie trafić do siatki rywali, to Julian Nagelsmann, trener "Gwiazdy Południa" i tak miał okazję do tego, by w sobotę odpowiedzieć na pytanie dotyczące Polaka, który jest jednym z głównych kandydatów do zdobycia Złotej Piłki.

W wywiadzie wyemitowanym przez Viaplay tuż przed pierwszym gwizdkiem meczu z Arminią Nagelsmann nie krył tego, że "Lewy" to także dla niego zdecydowany faworyt do zgarnięcia prestiżowej nagrody.



Julian Nagelsmann: Lewandowski musi zdobyć Złotą Piłkę

"Mam nadzieję, że Robert zdobędzie Złotą Piłkę. Musi ją zdobyć, jest najlepszym napastnikiem świata" - stwierdził szkoleniowiec Bayernu.



"Strzela gole w niemal każdym meczu, potrafi też popracować w defensywie, co pokazał także w dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że w tym sezonie zrobił postęp w szukaniu sobie pozycji, zwłaszcza w momencie, kiedy nie wejdzie dobrze w mecz i nie dostaje wielu podań. Potrafi się wtedy przesunąć, a za nim podążają inni nasi zawodnicy, tak by struktura się nie zmieniła, a to dla nas bardzo ważne" - powiedział Nagelsmann na temat postępów napastnika.



"Uważam, że Robert strzeli jeszcze dużo goli i zdobędzie Złotą Piłkę" - skwitował Niemiec.



Robert Lewandowski nie ma sobie równych w Bundeslidze

Robert Lewandowski w samych tylko rozgrywkach Bundesligi zdobył w tym sezonie 14 bramek i jest samodzielnym liderem klasyfikacji najlepszych strzelców. Następną okazję do poprawienia tego bilansu będzie mieć 4 grudnia - wówczas Bayern zmierzy się w "meczu na szczycie" z Borussią Dortmund.



O tym, czy "Lewy" zdobędzie Złotą Piłkę przekonamy się z kolei już 29 listopada. Wówczas w Paryżu odbędzie się specjalna gala, na której zostanie ogłoszony zwycięzca plebiscytu.

