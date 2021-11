Złotą Piłkę przyznaje się po głosowaniu, jakiego dokonują przedstawiciele mediów z krajów wszystkich kontynentów. Nieco to przypomina głosowanie jurorów podczas Konkursu Piosenki Eurowizji, gdzie podczas ceremonii głosowania organizatorzy łączą się ze stolicami, by każdy kraj wskazał swoich faworytów. W przypadku Złotej Piłki głosowanie jest tajne, ale to jednak nie konklawe - jego wyniki dość łatwo wyciekają na zewnątrz i można je zanalizować.



W 2020 roku - jak pamiętamy - plebiscyt został odwołany, ale możemy zerknąć na głosowanie np. z 2019 roku. Wówczas na Roberta Lewandowskiego na pozycji pierwszej swe głosy oddali przedstawiciele: Polski i ... Niemiec. Dla porównania, najlepszy wtedy Lionel Messi znalazł się na jedynce u 51 elektorów, co pokazuje ile trzeba zgromadzić mniej więcej głosów, aby wygrać. W 2018 roku zwycięski Chorwat Luka Modrić wylądował na jedynce u 38 wyborców.



Złota Piłka jak Konkurs Eurowizji

Sprawa jest uznaniowa i zależy od sympatii nie tylko obowiązujących w danym kraju, ale i u konkretnych dziennikarzy. Przy okazji Złotej Piłki 2019, odsetek punktów zdobytych przez Senegalczyka Sadio Mane i Algierczyka Riyada Mahreza był dużo większy w krajach afrykańskich i arabskich niż u głosujących z Europy.

Bywa, że głosują w sposób niezwykle oryginalny i pod prąd. W 2018 roku np. przedstawiciel Bahamów wskazał jako najlepszego gracza świata Edena Hazarda, wyborca z Boliwii - Luisa Suareza, a z Republiki Środkowoafrykańskiej - Karima Benzemę.

W 2019 roku elektor z Wybrzeża Kości Słoniowej wskazał Alissona, a nie Leo Messiego, co też jest interesującym wyborem. Podobnie uczynił Gwatemalczyk, a Kazachstan i Madagaskar widziały najlepszego piłkarza świata w Mohamedzie Salahu. Bodaj najciekawsza była decyzja Sri Lanki, która wybrała Trenta Alexandra-Arnolda jako tego, którzy ma przykryć czapką Messiego, Ronaldo czy Lewandowskiego.



Słowem, wybory niektórych elektorów mogą zaskakiwać, a nigdy dotąd Robert Lewandowski nie zdołał zdobyć powszechnego poparcia wśród głosujących, co jest warunkiem zwycięstwa. Nie obowiązuje tu też typowa dla Eurowizji zasada oddawania głosów na zasadzie kurtuazji - ja na ciebie, ty na mnie. Raczej mamy do czynienia z wolną amerykanką, której rezultatów nie sposób przewidzieć.

Robert Lewandowski ze Złotą Piłką 2021? Kiedy gala?

29 listopada okaże się, czy Polak sięgnie po kolejne prestiżowe wyróżnienie - Złotą Piłkę. Jeśli tak, być może na rynku międzynarodowym jego marka osobista będzie przeżywała kolejne boom.

Ceremonia przyznania Złotej Piłki odbędzie się w poniedziałek, 29 listopada w w Theatre du Chatelet w Paryżu. Transmisja o godz. 20.30 w TVP1 i TVP Sport.