Gala Złotej Piłki przyniosła jak zawsze ogrom emocji - zwłaszcza w Polsce, gdzie zapewne miażdżąca większość kibiców poczuła spory zawód z powodu braku wyróżnienia dla Roberta Lewandowskiego - Polak w klasyfikacji ZP zajął drugą lokatę i otrzymał "tylko" nagrodę dla najlepszego napastnika roku.

W poniedziałkowy wieczór była jednak grupa piłkarskich kibiców, która mogła być zdecydowanie zadowolona z wyników podawanych podczas gali - to sympatycy FC Barcelona.



Złota Piłka. FC Barcelona z "trypletem"

29 listopada "Duma Katalonii" obchodziła 122. rocznicę powstania - to właśnie tego dnia, w 1899 roku grupa futbolowych entuzjastów pod wodzą Szwajcara Hansa (Joana) Gampera założyła klub, który odcisnął znaczące piętno na dziejach hiszpańskiego futbolu. Wszystkie osoby związane z FCB nie mogły zapewne sobie wyobrazić lepszego uczczenia tego faktu, jak zdobycie nietypowej "potrójnej korony".



Po pierwsze Złotą Piłkę wśród kobiet zgarnęła zawodniczka "Blaugrany" Alexia Putallas. 27-letnia Hiszpanka była jedną z pięciu piłkarek Barcelony nominowanych do nagrody. Co warto podkreślić, dzierży w drużynie opaskę kapitańską.



Do Złotej Piłki wśród mężczyzn nominowany był z kolei m.in. młodziutki, bo zaledwie 19-letni Pedri, który w ciągu ostatnich kilku miesięcy przebojem wdarł się do pierwszego składu FC Barcelona. Pomocnik ZP co prawda nie otrzymał (w rankingu głosowania wylądował koniec końców na 24. lokacie), ale doceniono go w inny sposób - dostał Trofeum Kopy, które przyznawane jest dla najlepszego gracza do lat 21.



Złota Piłka. Leo Messi z siódmą nagrodą na swoim koncie

Co najważniejsze, swoją siódmą Złotą Piłkę otrzymał Leo Messi, który wyprzedził m.in. wspomnianego już Roberta Lewandowskiego i Jorginho. Co prawda Argentyńczyk jest obecnie graczem Paris Saint-Germain, natomiast w zeszłym sezonie reprezentował jeszcze FC Barcelona i dalej cieszy się wyjątkowym uwielbieniem wśród kibiców "Blaugrany". Co istotne, podczas głosowania dotyczącego Złotej Piłki brany był pod uwagę okres 1 stycznia - 24 października 2021 r.



Tym samym aż trzy postaci związane z Barceloną otrzymały 29 listopada zwycięskie laury. Na więcej takich triumfów nie było już szans - wśród nominowanych do Trofeum Jaszyna, przyznawanego dla najlepszego bramkarza roku, nie było tym razem Marc-Andre Ter Stegena, który dwa lata temu zajął drugie miejsce w plebiscycie.

PaCze





