Już w poniedziałek świat dowie się w czyje ręce trafi Ballon d'Or, Złota Piłka, czyli nagroda dla najlepszego piłkarza w tym roku. Wyniki 65. plebiscytu tygodnika "France Football" to wciąż tajemnica, ale od dawna dziennikarze rozpisują się, że jednym z głównych faworytów jest Robert Lewandowski. Polski napastnik konkuruje przede wszystkim z Leo Messim.

Grający na co dzień w Paris Saint-Germain Argentyńczyk do Théâtre du Châtelet, gdzie odbędzie się tegoroczna gala, ma rzut beretem. W stolicy Francji jest już również Polak, który nad Sekwaną pojawił się w niedzielę. A wraz z nim liczna delegacja przyjaciół i współpracowników.

Złota Piłka. Do Paryża przyleciał nawet superagent Lewandowskiego

O tym, że Lewandowski jest już w Paryżu, wiadomo dzięki jego żonie Annie, która w niedzielę wieczorem pochwaliła się na swoim instagramowym koncie dwiema fotografiami ze stolicy mody i miasta zakochanych. Dzień przed uroczystą galą 33-latek wziął udział w kolacji, na którą zaproszeni byli również inni członkowie teamu Lewandowskiego.

Jak ustaliła Interia, delegacja Polaka jest naprawdę liczna. Tradycyjnie nie zabrakło w niej najbliższych piłkarza Bayernu Monachium, między innymi siostry Mileny z mężem Radosławem Mirosem. Na gali pojawią się także przyjaciele reprezentanta Polski: Tomasz Zawiślak, Marek Kalitowicz, prawnik Kamil Gorzelnik czy ochroniarz "Lewego" Marcin Kulczyk. W skład drużyny Roberta weszły również osoby zajmujące się wyglądem zawodnika.

Według naszych informacji w stolicy Francji pojawił się także słynny izraelski menadżer Pini Zahavi, który przynajmniej od 2018 roku reprezentuje interesy kapitana polskiej kadry.

Złota Piłka nie dla "Lewego"?

65. gala plebiscytu Złotej Piłki rozpocznie się punktualnie o godz. 20.30. W tym roku sukcesji nie będzie, bo dwanaście miesięcy temu Francuzi zdecydowali się nie przyznawać statuetki, zasłaniając się pandemią koronawirusa. Gdyby nie to, nikt nie ma wątpliwości, że nagroda trafiłaby do Lewandowskiego. Polak jest w gronie faworytów także dziś, ale znaki na niebie i ziemi wskazują, że triumfować może - siódmy raz - Messi. To również on jest zwycięzcą ostatniego plebiscytu, który został zorganizowany w 2019 roku.

Z Paryża Sebastian Staszewski, Interia