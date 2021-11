Jacek Laskowski, TVP Sport - tak zagłosowałby na Złotą Piłkę

1. Robert Lewandowski



2. Harry Kane



3. Karim Benzema



4. Gianluigi Donnarumma



5. Leo Messi



Wartość marketingowa Roberta Lewandowskiego. Czy można osiągnąć jeszcze więcej?



Moja piątka zapewne będzie się wyróżniać na tle innych, postawiłem w niej bardziej na stabilność w przekroju całego 2021 roku, choć i pod tym względem można mi zarzucić brak konsekwencji. Istotna była dla mnie również rola danego piłkarza w drużynie (reprezentacyjnej i klubowej), jego charyzma i wpływ na postawę całego zespołu. Zwycięzców Euro i Copa America umieściłem poza podium, ale uznałem, że miejsce w "5" absolutnie im się należy. No i jedna smutna konstatacja - miejsce pierwsze obsadziłem bez żadnych wątpliwości i z dumą - ale już nie z tak wielką jak jeszcze parę tygodni temu...

Sebastian Chabiniak, Eleven Sports - oto jego wskazania na Złotą Piłkę

1. Robert Lewandowski

2. Leo Messi

3. Karim Benzema

4. Jorginho

5. Mohamed Salah

Głosowanie zakończyło się, zobacz wyniki: Kto powinien otrzymać Złotą Piłkę 2021? (głos można oddać na więcej niż jednego kandydata) Robert Lewandowski (Bayern Monachium, Polska) 74% Lionel Messi (FC Barcelona/Paris Saint-Germain, Argentyna) 7% Cristiano Ronaldo (Juventus Turyn/Manchester United, Portugalia) 2% Jorginho (Chelsea Londyn, Włochy) 3% Neymar (Paris Saint-Germain, Brazylia) 1% Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, Francja) 3% Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Paris Saint-Germain, Włochy) 2% Giorgio Chiellini (Juventus Turyn, Włochy) 2% Leonardo Bonucci (Juventus Turyn, Włochy) 1% Karim Benzema (Real Madryt, Francja) 5%

głosów: 14443



Robert Lewandowski zasłużył na Złotą Piłkę. Nie tylko tym, że w zeszłym roku odebrano mu ją z powodu odwołania plebiscytu, a dlatego, że to był kolejny rok należący do Polaka. Lewandowski wyznacza dziś standardy tak jak w swoim najlepszym czasie wyznaczali je Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Messi wygrał w końcu coś znaczącego z reprezentacją Argentyny, jego rola w Barcelonie, mimo jej kryzysów, również była ogromna.

Benzema to napastnik, który z każdym kolejnym sezonem wygląda coraz lepiej. Nie wygrał Ligi Mistrzów czy LaLiga, ale on w Realu Madryt jest postacią fundamentalną. Nie wygrał Euro 2020, ale przecież on indywidualnie w reprezentacji Francji nie zawiódł. Jorginho? Cóż, piłkarz którego drużyna i klubowa i reprezentacyjna zgarniały trofea. A Salah? To regularność na topowym poziomie kolejny rok z rzędu.

Marcin Ryszka, Weszło FM, TVP Sport - według niego takie powinny być wyniki Złotej Piłki

1. Robert Lewandowski

2. Leo Messi

3. Karim Benzema

4. Jorginho

5. Harry Kane

Gość, który strzela ponad 60 bramek w sezonie, bije rekord legendarnego Muellera, gra w jednej z najlepszych Lig Europy, ilością bramek deklasuje swoich przeciwników występujących na tej samej pozycji musi uplasować się na pierwszym miejscu. Smaczku dodaje fakt, że Francuzi minionych latach traktowali Roberta trochę nie w porządku. Miejmy nadzieję, że Polak teraz utrze im nosa.



To nie był pewnie jakiś nadzwyczajny sezon Argentyńczyka, Ale nie ma innego piłkarza na świecie, który pojedynkę jest w stanie decydować o obliczu swojej drużyny tak jak Leo Messi. Karim Benzema, kiedy Real był w kryzysie, praktycznie sam wyciągnął z niego Królewskich. Jeśli chodzi o nagrody w gablocie to Jorginho jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem tego sezonu.