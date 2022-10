Złota Piłka 2022. Robert Lewandowski jeszcze raz mija się z marzeniami

Finałowa gala 66. edycji prestiżowego plebiscytu "France Football" odbędzie się już w poniedziałek, 17 października. Wśród 30 nominowanych do otrzymania Złotej Piłki po raz siódmy znalazł się Robert Lewandowski. Wszystko wskazuje na to, że na spełnienie marzeń znów będzie musiał jednak zaczekać. W tym roku zdecydowanym faworytem do końcowego triumfu pozostaje Karim Benzema.