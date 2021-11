W 2021 roku Lewandowski po raz szósty został nominowany do nagrody Złotej Piłki. Premierowa nominacja miała miejsce osiem lat temu - w 2013 roku. Wówczas polski napastnik wraz z Borussią Dortmund awansował do finału Ligi Mistrzów, po drodze strzelając cztery gole Realowi Madryt w półfinale. Dało mu to 13. miejsce.

Rok później snajper nie został uwzględniony w nominacjach, ale już w 2015 roku osiągnął rezultat, który długo był jego najlepszym w karierze. Polak został doceniony, zajmując czwartą lokatę, a przed nim sklasyfikowano jedynie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oraz Neymar.

Dobry wynik w 2015 roku rozbudził apetyt Lewandowskiego. I nic dziwnego - gdy rok później kapituła ogłosiła, iż kapitan reprezentacji Polski zajął dopiero 16. miejsce, ten nie krył swojej frustracji. "Le cabaret" - ocenił w słynnym już wpisie w mediach społecznościowych.

Ostra reakcja nie przysporzyła mu przyjaciół w redakcji "France Football". Choć w kolejnym roku "Lewy" zajął jeszcze 9. miejsce, to francuski magazyn postanowił pominąć go w nominacjach za rok 2018. Jako powód uznano brak sukcesu z reprezentacją podczas mistrzostw świata. I to nic, że w ciągu tamtych 12 miesięcy więcej bramek od Lewandowskiego zdobył jedynie Lionel Messi.

W 2019 roku nadzieje na dobry rezultat ponownie odżyły, gdy na gali Złotej Piłki Lewandowski został usadzony obok faworytów do nagrody - Lionela Messiego i Virgila van Dijka. Polak zajął jednak wówczas dopiero 8. lokatę.

Do największych kontrowersji na linii Złota Piłka - Lewandowski doszło jednak w 2020 roku. Wówczas to kapituła postanowiła nie przyznawać wyróżnienia, tłumacząc taką decyzję pandemią. Eksperci byli jednak zgodni - Robert Lewandowski został okradziony z triumfu w plebiscycie "France Football".

W 2021 roku Lewandowski - nie bez kontrowersji - ustąpił miejsce jedynie Lionelowi Messiemu.





Złota Piłka: Kolejne miejsca Roberta Lewandowskiego:

2013 rok - 13. miejsce,

2014 rok - brak nominacji,

2015 rok - 4. miejsce,

2016 rok - 16. miejsce,

2017 rok - 9. miejsce,

2018 rok - brak nominacji,

2019 rok - 8. miejsce,

2020 rok - plebiscyt odwołano,

2021 rok - 2. miejsce.