Nie wszyscy się z tym typem zgadzają. Największa hiszpańska gazeta "El Pais" stawia tytułowe pytanie: "Kto na Złotą Piłkę 2021 zasłużył?". Zaczyna tekst cofając się o 12 miesięcy, kiedy to Robert Lewandowski był najjaśniejszą gwiazdą światowej piłki. "55 goli i 13 asyst w 47 meczach swojego klubu. Do tego triumf w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów" - przypomina dziennik. "Polak wygrał też Superpuchar Europy, Superpuchar Niemiec, dostał nagrodę UEFA na gracza roku oraz odpowiednią nagrodę FIFA The Best. I mimo tego wszystkiego wciąż musi tęsknić za pierwszą w karierze Złotą Piłką" - pisze "El Pais".

Złota Piłka 2021. Messi przed Lewandowskim?

Dziennik przypomina liczne wywiady Lewandowskiego w prasie światowej, w których Polak wyrażał żal, wręcz rozczarowanie z powodu pochopnego odwołania plebiscytu "France Football" w 2020 roku.

"El Pais" cytuje też komunikat francuskiego magazynu w sprawie odwołania głosowania ze względu na pandemię miesiąc po tym jak UEFA wyznaczyła na sierpień finał Ligi Mistrzów w Lizbonie. "El Pais" przypomina, że Bayern z Lewandowskim pokonali w nim PSG 1-0, ale w ćwierćfinale rozbili aż 8-2 Barcelonę z posiadaczem Złotej Piłki za rok 2019 Leo Messim.

"Lewandowski nie traci nadziei na zadośćuczynienie w roku 2021"- pisze "El Pais". Dziennik cytuje słowa Polaka z wywiadu z "Marki": "Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystko to co zdobyłem w ostatnich dwóch latach: Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy, klubowy mundial. Pobiłem rekord Gerna Muellera w Bundeslidze strzelając 41 goli w sezonie, to było coś niesamowitego. Nie tylko dla mnie, ale dla każdego gracza w historii piłki" - powiedział Lewandowski.

Polak był najlepszym strzelcem w dwóch ostatnich latach (średnia 1,4 na mecz). Erling Haaland miał średnią 1, Messi i Kylian Mbappe (0,8), Benzema (0,7). Najwięcej asyst w tym czasie zaliczył Benzema. Największe zagrożenie pod bramką rywali stwarzał jednak Messi.

Złota Piłka 2021. 60 procent Messiego, 30 procent Lewandowskiego

"El Pais" przypomina, że artykuł 8 regulaminu plebiscytu "France Football" wskazuje, że 180 dziennikarzy z całego świata głosujących na gracza roku powinni brać pod uwagę wyłącznie dokonania w danym roku naturalnym. A więc sukces Lewandowskiego w Lidze Mistrzów 2020 roku nie powinien być brany pod uwagę. Punkt 9 stanowi, że głosujący ma się kierować: 1. Grą indywidualną i zespołową kandydata, a więc też zdobytymi tytułami. 2. Klasą piłkarza (talent i fair play). 3. Karierą zawodnika.

"Czyli kryteria są bardzo ogólne. Zdaniem bukmacherów Messi ma 60 proc szans na zwycięstwo, Lewandowski 30, a cała reszta czyli Benzema i Jorginho w sumie 10 procent" - pisze największy hiszpański dziennik. Przypomina, że głosowanie na Messiego to dla wielu dziennikarzy po prostu rutyna.

Madrycka "Marca" jest pewna zwycięstwa Argentyńczyka. Choć przypomina, że Lewandowski jest zwycięzcą "moralnym" z 2020 roku. Tym razem, zdaniem dziennika" Polak zajmie drugą pozycję, Benzema trzecią. Inny madrycki dziennik sportowy "As", którego dyrektor honorowy reprezentuje Hiszpanię w plebiscycie "France Football" uważa, że Złota Piłka 2021 nie ma jasnego faworyta, choć na podium powinni stanąć Messi, Lewandowski i Benzema. Dziennik nie podaje jednak w jakiej kolejności.

Barceloński dziennik "Sport" widzi Messiego w roli faworyta, ale Lewandowskiego i Benzemę z dużymi szansami na wyprzedzenie Argentyńczyka. Inny kataloński dziennik "El Mundo Deportivo" uważa, że Messi dostanie dziś siódmą w karierze Złotą Piłkę, choć też podkreśla, że Lewandowski został pozbawiony pewnej nagrody 12 miesięcy temu. Dziś Messi z triumfem w Copa America powinien wygrać plebiscyt "France Football" po raz siódmy - uważa "El Mundo Deportivo".

Część hiszpańskich mediów oczekuje Złotej Piłki w kategorii kobiet dla reprezentantki Hiszpanii Alexii Putellas z Barcelony. Jedynym hiszpańskim zdobywcą tytułu gracza roku "France Football" jest wciąż Luis Suarez - zwycięzca sprzed 60 lat.

Zdjęcie Robert Lewandowski w tym roku miał okazję już 64 razy cieszyć się z bramek / Sebastian Widmann/Bundesliga/Bundesliga Collection / Getty Images

