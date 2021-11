Ciężko o bardziej prestiżową nagrodę indywidualną dla piłkarza, niż Złota Piłka. Wyróżnienie to po raz pierwszy otrzymał w 1956 roku Stanley Matthews - zawodnik przez całą swoją karierę związany tylko z dwoma klubami: Stoke City i Blackpool FC. Dziś to absolutna legenda futbolu - i tak można powiedzieć w zasadzie o każdym laureacie ZP, bo uzyskanie nagrody to niespotykana nobilitacja.



Zasady przyznawania - jak to mawia się po francusku - "Ballon d'Or" w ciągu ponad sześciu dekad znacznie ewoluowały - niegdyś kandydatami do wyróżnienia mogli być np. tylko Europejczycy. Jak wygląda to obecnie? W jaki sposób zostanie wyłoniony zwycięzca w 2021 roku?

Wszystko zaczyna się od redakcji "France Football" - tygodnik z kraju nad Sekwaną i Loarą, jeden z najbardziej poważanych w świecie sportowych mediów, w latach 50. był inicjatorem całej akcji przyznawania ZP. To właśnie członkom redakcji tego pisma przypada w udziale wskazanie wstępnej listy nominowanych do nagrody graczy.



Redakcja wybiera trzydziestkę najlepszych ich zdaniem zawodników mogących w danej edycji powalczyć o Złotą Piłkę. W tym roku - i, co warto zaznaczyć, nie pierwszy raz - w gronie tym znalazł się kapitan reprezentacji Polski i zawodnik Bayernu Monachium Robert Lewandowski.

Co istotne, wychodząc naprzeciw stałemu wzrostowi zainteresowania futbolem kobiecym, organizatorzy od 2018 roku przyznają również nagrodę dla najlepszej piłkarki - "Ballon d'Or Féminin".



Złota Piłka. Głosują dziennikarze ze 185 krajów

Kolejnym etapem jest głosowanie specjalnie powołanego jury. W jego skład wchodzą dziennikarze i dziennikarki pochodzący z krajów, które są zrzeszone w FIFA. Członków jury jest obecnie dokładnie 185 - na jedno państwo przypada dokładnie jeden przedstawiciel. W tym roku Polskę reprezentuje Maciej Iwański, związany z TVP Sport.



Zadanie postawione przed dziennikarzami jest proste - spośród trzydziestki kandydatów przedstawionych przez "France Football" muszą oni wytypować swoje absolutne "Top 5". Ważne jest to, w jaki sposób uszeregują piłkarzy - ten, którego wskażą jako - ich zdaniem - najbardziej godnego wyróżnienia, otrzyma sześć punktów. Drugi w kolejności otrzyma cztery punkty, trzeci - trzy, czwarty - dwa, piąty - jeden punkt.



Następnie wszystkie głosy od przedstawicieli mediów są sumowane. Rachunek jest prosty - osoba z ich największą liczbą na koncie otrzymuje Złotą Piłkę. Oczywiście istnieją też specjalne reguły określające, co się stanie, jeśli dojdzie np. do remisu między dwoma zawodnikami walczącymi o wyróżnienie.



Złota Piłka dla Roberta Lewandowskiego?



Złota Piłka. Co jeśli nastąpi remis w głosowaniu?

Wówczas decydujące będzie to, ile razy dany zawodnik zostanie wskazany przez dziennikarzy na pierwszym miejscu w głosowaniu (tj. ile razy zostanie mu przyznanych po sześć punktów w elekcji). Jeśli remis się utrzyma - wówczas na podobnej zasadzie brane jest pod uwagę kolejne miejsce (ile razy zawodnik otrzymał cztery punkty, potem trzy itd.).



Gdy mimo to będzie trwać impas, to zostanie rozpisane nowe głosowanie - do wyboru będzie wówczas tylko dwójka najlepszych kandydatów. Gdyby sytuacja się powtórzyła, to ostateczną decyzję podejmuje szef redakcji "France Football". Szansa na taki scenariusz jest jednak - można rzec - mikroskopijna.



Złota Piłka. Głosowanie zakończone - czekamy na wynik

Co powinno być brane pod uwagę przy głosowaniu? Według regulaminu plebiscytu wskazane jest, by wyborcy zwracali uwagę na takie czynniki jak triumfy odniesione przez gracza w ciągu ostatnich 12 miesięcy (nagrody otrzymane indywidualnie oraz trofea zdobyte z klubem czy reprezentacją) oraz m.in. "ogólna ocena" jego kariery i talentu, tudzież wykazywanie postawy fair play na boisku.



Tegoroczne głosowanie jest już zakończone, dziennikarze biorący w nim udział nie mogą jednak zdradzać swoich wyborów aż do ogłoszenia zwycięzcy.

Zaplanowana na 29 listopada gala wręczenia Złotej Piłki odbędzie się w paryskim Theatre du Chatelet. Jak dotychczas rekordową liczbę nagród zdobył Leo Messi - ma ich na koncie sześć. Argentyńczyk doczekał się także największej liczby nominacji do wyróżnienia - otrzymał ich 12, tak samo jak Cristiano Ronaldo.

Zdjęcie Leo Messi został wielokrotnie wyróżniony Złotą Piłką / Kristy Sparow / Contributor / Getty Images

