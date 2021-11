Czy Robert Lewandowski jako pierwszy Polak otrzyma Złotą Piłkę "France Football"? Odpowiedź poznamy wieczorem, kiedy Złota Piłka 2021 zostanie wręczona podczas gali w Paryżu.

Złota Piłka 2021 - transmisja tv i stream online. Lewandowski najwyżej był czwarty

Transmisję tv (i stream online) gali Złotej Piłki 2021 z Paryża przeprowadzi TVP, której dziennikarz Maciej Iwański jest polskim przedstawicielem wśród głosujących dla "France Football". Właśnie Maciej Iwański oraz Piotr Sobczyński będą komentowali transmisję gali "France Football" dla Telewizji Polskiej.

Przypomnijmy, że do tej pory najwyższe miejsce Roberta Lewandowskiego w plebiscycie "France Football" to czwarte. W tym roku nikt nie wyobraża sobie, by "Lewy" miał się znaleźć poza podium. Wszyscy przewidują jego wyrównany bój o wygranie Złotej Piłki 2021 z Leo Messim, choć pojawiły się plotki, że Polaka miałby wyprzedzić też Francuz Karim Benzema.





Złota Piłka 2021. Program "na żywo" (stream online) Interia Sport - gramy dalej od godz. 20.45

Na gali "France Football" w Paryżu nie zabraknie specjalnego wysłannika Interii.

Trzymamy kciuki za Roberta! - Nowy odcinek Interia Sport - Gramy dalej prosto z gali

Magię paryskiej ceremonii oddamy w 90-minutowym programie "na żywo". Program "Interia Sport - gramy dalej" poprowadzi Paulina Czarnota-Bojarska, a w studiu jej gośćmi będą "starzy znajomi" Roberta Lewandowskiego - Franciszek Smuda i Sławomir Peszko. Program "na żywo" od godz. 20.45 na Sport.Interia.pl i na Interia.pl!

Zdjęcie Tego nie możesz przegapić. Bądź z nami w Paryżu! / INTERIA.PL

W czasie programu łączyć będziemy się nie tylko ze stolicą Francji, ale również z ekspertami. -



