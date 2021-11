"Fajni są dziennikarze... mówią i piszą o kompromitacji, zapomnieli tylko, że to ich kompromitacja, to oni wybierali" - napisał w swoim stylu na Twitterze były prezes PZPN.





Głosowanie w plebiscycie Złotej Piłki faktycznie przeprowadzane jest wśród dziennikarzy, co jednak nie oznacza, że jest głosem wszystkich, o czym zresztą Boniek doskonale wie. Mimo wszystko w mediach społecznościowych znanych jest z tego, że lubi od czasu do czasu wrzucić kamyczek do czyjegoś ogródka i wdać się w polemikę.



Z reguły czyni to z dużą dawką ironii i humoru, choć zdarzają mu się również ostrzejsze wymiany zdań. W tym przypadku raczej nie będzie, a szpilka wbita dziennikarzom jest czymś, do czego przyzwyczaił wszystkich fanów futbolu.



Zdjęcie Zbigniew Boniek /LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT /Newspix