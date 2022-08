Wielki wstrząs w sprawie Messiego. Nie mogą w to uwierzyć! I jeszcze Neymar

Radosław Nawrot Złota Piłka

Media w Argentynie nie mogą uwierzyć w to, że kapituła Złotej Piłki po raz pierwszy od 17 lat pominęła w nominacjach Lionela Messiego, który najczęściej zdobywał to trofeum, bo już siedmiokrotnie. - Komuś się to znudziło - piszą i podkreślają, że z grona nominowanych usunięto tez Brazylijczyka Neymara.

Zdjęcie Lionel Messi i Neymar w Paris St. Germain / AFP