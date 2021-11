Owen doskonale wie, jak to jest zdobyć Złotą Piłkę. Po wymarzone trofeum sięgnął w 2001 roku jako piłkarz Liverpoolu. Później bronił jeszcze barw Realu Madryt, Newcastle United, Manchesteru United oraz Stoke City.



Kto powinien otrzymać Złotą Piłkę 2021? (głos można oddać na więcej niż jednego kandydata) Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto powinien otrzymać Złotą Piłkę 2021? (głos można oddać na więcej niż jednego kandydata) Robert Lewandowski (Bayern Monachium, Polska) 73% Lionel Messi (FC Barcelona/Paris Saint-Germain, Argentyna) 9% Cristiano Ronaldo (Juventus Turyn/Manchester United, Portugalia) 2% Jorginho (Chelsea Londyn, Włochy) 4% Neymar (Paris Saint-Germain, Brazylia) 0% Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, Francja) 3% Gianluigi Donnarumma (AC Milan/Paris Saint-Germain, Włochy) 2% Giorgio Chiellini (Juventus Turyn, Włochy) 2% Leonardo Bonucci (Juventus Turyn, Włochy) 1% Karim Benzema (Real Madryt, Francja) 4%

głosów: 4783

Teraz 41-latek został poproszony o wskazanie tegorocznego faworyta w walce o Złotą Piłkę. Anglik nie ma wątpliwości, że nagroda należy się Robertowi Lewandowskiemu.

Złota Piłka dla Roberta Lewandowskiego? Michael Owen nie ma wątpliwości

- Lewandowski miał wielkiego pecha, że nie wygrał Złotej Piłki w roku covidowym, gdy plebiscyt został odwołany i w tym roku postawiłbym na niego. Ale nie zrozumcie mnie źle, są inni kandydaci. Mohamed Salah miał świetny sezon, choć nic nie wygrał. Z drugiej strony Jorginho wygrał wszystko. Nie jestem jednak pewny, czy jego potencjał jest na tyle duży, by był przed piłkarzami pokroju Lewandowskiego, którego typuję do zwycięstwa. Ponownie wygrał Bundesligę. Jego liczby są oszałamiające. To byłby prawdziwy kryminał, gdyby zakończył karierę bez wygrania Złotej Piłki - powiedział Owen w wywiadzie dla "Euronews".



Czy "Lewy" ostatecznie zdobędzie wymarzoną nagrodę? O tym przekonamy się 29 listopada.

Uroczysta gala wieńcząca wybór najlepszego piłkarza świata w plebiscycie organizowanym przez redakcję "France Football" odbędzie się w Paryżu.

Głównym rywalem Lewandowskiego w walce o Złotą Piłkę wydaje się być Leo Messi. W walce o trofeum liczyć mogą się także: Karim Benzema, Kylian Mbappe czy Cristiano Ronaldo.



TB