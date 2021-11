To nie Robert Lewandowski, a Lionel Messi mógł cieszyć się z triumfu na gali Złotej Piłki 2021. Główna nagroda plebiscytu "France Football" trafiła w ręce Argentyńczyka. To jego siódme tego typu wyróżnienie w karierze. Co ciekawe, gdy odbierał statuetkę, ze sceny zwrócił się do swojego rywala . Docenił osiągnięcia zawodnika reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

Robert, powinieneś był wygrać w zeszłym roku. Nie wygrałeś tylko przez pandemię - mówił.

Reklama

Na ceremonii w Théâtre du Châtele Messiemu towarzyszyli jego najbliżsi: żona Antonela Roccuzzo i trzech synów: Thiago, Mateo i Ciro. Chłopcy mieli na sobie stroje nawiązujące do garnituru taty. Wszyscy czterej założyli eleganckie, błyszczące stylizacje, czym przyciągnęli uwagę internautów .

Milena Lewandowska-Miros na gali Złotej Piłki 2021

Ogromne zainteresowanie wywołali również Lewandowscy. Gdy przybyli pod miejsce ceremonii, powitała ich ogromna wrzawa. Anna olśniła długą, lśniącą kreacją od Dolce&Gabbana. To model wart około 25 tysięcy złotych. Robert miał na sobie granatowy garnitur od tego samego domu mody.

Już w środku Robert zajął miejsce w pierwszym rzędzie, tuż obok późniejszego triumfatora Złotej Piłki, Lionela Messiego. Jego żona zasiadła trochę dalej, razem z teściową Iwoną i szwagierką Mileną. Mama i siostra Lewandowskiego były członkiniami sporej ekipy, która wraz z polskim piłkarzem przyleciała do Paryża.



Na profilu na Instagramie Milena Lewandowska-Miros relacjonowała swój pobyt we Francji. Na galę Złotej Piłki wybrała się w czarnym garniturze, a już po ogłoszeniu wyników opublikowała wpis, w którym wyraziła wsparcie dla brata.



Dla mnie jesteś najlepszy - napisała.

Instagram Post

Milena jest starszą siostrą Roberta i żoną Roberta Mirosa, właściciela firmy odzieżowej. Ją i Annę łączy wyjątkowa więź, czego dowodem mogą być zdjęcia, które ukochana Lewandowskiego umieściła w sieci.



Zdjęcie Anna Lewandowska i Milena Lewandowska-Miros na gali Złotej Piłki 2021 /https://www.instagram.com/annalewandowskahpba/ / Instagram

Zdjęcie Anna Lewandowska, Milena Lewandowska-Miros i Iwona Lewandowska na gali Złotej Piłki 2021 /https://www.instagram.com/annalewandowskahpba/ / Instagram

Zdjęcie Anna Lewandowska, Robert Lewandowski i Milena Lewandowska-Miros na gali Złotej Piłki 2021 /https://www.instagram.com/lewandowskamilena7/ / Instagram