Paul Parker, były obrońca Manchesteru United, przedstawił czterech głównych rywali do zdobycia tej nagrody. Według niego są nimi: Robert Lewandowski, Lionel Messi, Karim Benzema i Mohamed Salah. W leadzie tekstu zostało napisane, że Parker uważa za faworyta zawodnika Bayernu Monachium, określając, że jest Niemcem (German).

Miejmy nadzieję, że to tylko błąd, ale pomylenie narodowości tak znanego gracza jak "Lewy" nie powinno mieć miejsca.



To niestety nie pierwszy przypadek, gdy doszło do takiej pomyłki. Kilka dni temu Lewandowskiego Niemcem nazwał portal euronews.com.



Co o kapitanie "Biało-Czerwonych" sądzi Parker?



"Nie przestaje strzelać goli, a one robią różnicę. Kiedy chcesz oceniać zawodnika w meczu, a on zdobywa bramkę, to wszystko inne przestaje się liczyć. Jeśli strzelasz dla Bayernu czasami dwa albo trzy gole w spotkaniu, ma to ogromny znaczenie. Jeśli oceniamy Bayern przez pryzmat goli, to on w tym momencie jest ich najważniejszym graczem. Ma już jednak ponad 30 lat i to może być dla niego jedna z ostatnich szans, aby zdobyć tę nagrodę" - stwierdził były obrońca Manchesteru United.

Wręczenie Złotej Piłki "France Football" za 2021 rok odbędzie się w poniedziałek 29 listopada podczas uroczystej gali w Theatre du Chatelet w Paryżu.

Przed rokiem z powodu pandemii koronwirusa plebiscyt się nie odbył.



W 2019 nagrodę zdobył Messi, już po raz szósty.

