- Jestem dumny, że stoję tutaj po dwóch trudnych pandemii - powiedział po angielsku, odbierając nagrodę dla Napastnika Roku. Powołano ja do życia po raz pierwszy i Polak z Bayernu Monachium jest pierwszym laureatem. Jak dodał: - Ta nagroda i wszystko co robię zobowiązują mnie do oddania szacunku moim trenerom i kolegom z zespołu. Napastnik jest częścią zespołu i strzela wtedy, gdy ten zespół działa. On w całości pracuje, bym ja mógł strzelić.



Robert Lewandowski został Napastnikiem Roku

W swych podziękowaniach Robert Lewandowski mówił sporo o miłości. - Ona jest najważniejsza. Dzięki niej czuję wsparcie - mówił i pod kątem miłości wymienił nie tylko swoją obecną na gali żonę Annę Lewandowską, mamę, rodzinę i bliskich, ale również kibiców. - Z nimi dzielę miłość do futbolu i oni sprawiają, że ta gra jest tak specjalna. Kocham każdego gola, którego strzelam w obecności kibiców i dla nich - dodał.



W rozmowie z TVP w kuluarach polski napastnik dodał: - Przyjechałem tu dobrze się bawić i doceniam, że tu jestem. To dla nas piłkarzy świetna odskocznia i okazja do spotkania się z takimi osobistościami, przy których mogę siedzieć. Nie mamy na co dzień czasu, by się spotkać i porozmawiać.



- Plebiscyty są tylko dodatkiem, najważniejsze są trofea zdobywane z drużyną. Doceniam to, co zrobiłem, a zrobiłem wszystko - dodał.