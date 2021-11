29 listopada podczas gali Złotej Piłki Robert Lewandowski odebrał nagrodę dla najlepszego napastnika 2021 roku. Na ekranie wyświetlono jego top 10 trafień, a sam piłkarz wygłosił wzruszające przemówienie. Mówił o miłości oraz o bliskich, na których zawsze może liczyć. Wspominał również o wsparciu kolegów, trenerów oraz kibiców.

Z nimi dzielę miłość do futbolu i oni sprawiają, że ta gra jest tak specjalna. Kocham każdego gola, którego strzelam w obecności kibiców i dla nich - wyznał.

Jego mowę próbowała nagrać telefonem żona , Anna Lewandowska. Jednak gdy tylko zobaczyła, że skierowane są na nią kamery, speszona szybko odłożyła telefon. Była to dość zabawna sytuacja, ale zdecydowanie bardziej do śmiechu tego wieczoru było Lionelowi Messiemu. To właśnie on zdobył siódmą w swojej karierze Złotą Piłkę. Polak był drugi. Co ciekawe, sam Argentyńczyk przyznał publicznie , że jego rywal zasłużył na nagrodę magazynu "France Football".

Robert, powinieneś był wygrać w zeszłym roku. Nie wygrałeś tylko przez pandemię - zwrócił się do "Lewego".

Rozczarowania wynikami głosowania w prestiżowym plebiscycie nie kryła rzeczniczka Lewandowskiego . "Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że największe osiągnięcia piłkarskie nie do końca są najważniejszym kryterium przyznania głównej nagrody w plebiscycie France Football" - powiedziała Monika Bondarowicz w rozmowie z Weszło.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Anna Lewandowska na gali Złotej Piłki 2021 /Marc Piasecki /Getty Images



Radny z Wieliczki złożył wniosek o nieuznanie wyników głosowania na triumfatora Złotej Piłki

Podobnego zdania jest chyba Kamil Jastrzębski, radny miejski w Wieliczce, rzecznik prasowy Młodej Prawicy, działacz Porozumienia Jarosława Gowina, a prywatnie pasjonat sportu. We wpisie na Twitterze wyraził oburzenie rezultatem plebiscytu na Złotą Piłkę.

"Składam wniosek o nieuznanie wyników Złotej Piłki! Doszło do olbrzymiej niesprawiedliwości, a jej ofiarą stał się Robert Lewandowski. W związku z tym – jako radny Wieliczki – proponuję, by miasto symbolicznie ogłosiło, że to Lewy jest najlepszym piłkarzem świata" - oświadczył.



Pismo zostało skierowane do przewodniczącego rady miejskiego w Wieliczce, Tadeusza Lurańca. Jastrzębski wyjaśnił w nim, że chciałby, żeby podczas najbliższej sesji rady miejskiego podniesiono projekt ws. "nieuznania wyników tegorocznego plebiscytu pod nazwą Złota Piłka (fr. Ballon d'Or)".

Jak uzasadnił wniosek?

Klasa Roberta Lewandowskiego jest niepodważalna i znana prawie każdemu, kto ma pojęcie o futbolu. Wielokrotnie był się o najbardziej prestiżową nagrodę indywidualną w tej dyscyplinie, czyli tzw. Złotą Piłkę. W tym roku był blisko, ale wynik znów można uznać za krzywdzący dla polskiego napastnika - czytamy.

Dalej polityk wymienił osiągnięcia piłkarza reprezentacji Polski i Bayernu Monachium - triumfy w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów. Podkreślił, że "Lewy" został królem strzelców w tychże rozgrywkach, co postawiło go w roli faworyta do Złotej Piłki. Poza tym "dokonał rzeczy dotychczas uważanej za nieosiągalną i abstrakcyjną", czyli pobił rekord Gerda Muellera i w jednym sezonie niemieckiej ligi zdobył 41 bramek.

Trzeba dołożyć wszelkich starań mających na celu wsparcie i promocję wybitnych polskich sportowców. Musimy szczególnie doceniać te sukcesy oraz wreszcie zrozumieć, jakie mają one przełożenie na wizerunek Polski za granicą - stwierdził w piśmie.





Zdjęcie Robert Lewandowski z nagrodą dla najlepszego napastnika / PAP/EPA

Zdjęcie Anna i Robert Lewandowscy na gali Złotej Piłki 2021 / AFP FRANCK FIFE / AFP

Zdjęcie Leo Messi z trofeum Złotej Piłki / FRANCK FIFE / AFP