​Rewolucja w Złotej Piłce "France Football"! Wielka szansa Lewandowskiego?

Zmiany przedstawione przez współpracującą z "France Football" redakcję "L’Equipe", to największa rewolucja w Złotej Piłce "France Football" od 1995 r. Wtedy plebiscyt zaczął obejmować nie tylko piłkarzy europejskich, ale też zawodników spoza Starego Kontynentu grających w europejskich klubach.

Największą zmianę w Złotej Piłce jest cykl, w jakim od teraz nagroda będzie wręczana. Od 1956 roku plebiscyt "France Football" obejmował rok kalendarzowy. Po zmianie będzie obejmował dany sezon piłkarski.

Najbliższa edycja Złotej Piłki ma uwzględniać cały sezon 2021/2022, w tym brać pod uwagę - w przypadku kobiecej Złotej Piłki - mistrzostwa świata kobiet (6-31 lipca 2022). Mówimy więc o sezonie bez dużej imprezy reprezentacyjnej. To może działać na korzyść Roberta Lewandowskiego - o ile Bayern zobaczymy np. w finale Ligi Mistrzów. Przypomnijmy bowiem, że pomimo świetnego sezonu w klubie, o Złotej Piłce 2021 dla Leo Messiego w dużym stopniu przesądziła wygrana z Argentyną w Copa America. Robert Lewandowski nie mógł pochwalić się w tamtym roku sukcesem reprezentacyjnym, bo Polska nie wyszła z grupy na Euro 2020.

Po zmianach w plebiscycie "France Football" wiadomo też, że mistrzostwa świata w Katarze (21 listopada-18 grudnia 2022 r.) zostaną ujęte w kolejnej edycji Złotej Piłki (za sezon 2022/2023).

Do tej pory listy kandydatów w plebiscycie Złotej Piłki układali tylko dziennikarze "France Football" i "L’Equipe". Teraz to grono zostanie poszerzone o ambasadora Ballon d’Or Didiera Drogbę oraz dziennikarzy, którzy swoje głosy na top 5 oddali tak, jak wyglądały ostateczne wyniki plebiscytu. W najbliższej edycji będzie to Wietnamczyk Truong Anh Ngoc oraz Nowozelandczyk Gordon Watson, a wśród kobiet - czeska jurorka Karolina Hlavackova. Z ich list w liczbie mnogiej powstaną ostateczne listy oficjalne, które zostaną ogłoszone we wrześniu.

Plebiscyt "France Football" był krytykowany za zbyt szeroki dobór jurorów i uwzględnianie w nim krajów nieistotnych na piłkarskiej mapie świata. To ma się zmienić. Jurorów Złotej Piłki ma być mniej. O wyborze najlepszego piłkarza świata mają teraz decydować przedstawiciele tylko tych krajów, których reprezentacje są w top 100 rankingu FIFA.

Kryteria wyboru najlepszego piłkarza świata mają być też bardziej klarowne. "Złota Piłka to nagroda indywidualna, więc logicznie rzecz biorąc, kryterium numer 1 będą indywidualne występy danego zawodnika" - podaje "L’Equipe".

Dopiero kryterium numer 2 mają być osiągnięcia zespołów, w których występuje dany piłkarz. Kryterium numer 3 "będzie dotyczyło klasy zawodnika i jego zachowań fair play" - podaje "L’Equipe". W plebiscycie nie ma być brana pod uwagę "cała kariera zawodnicza", jurorzy mają się skupiać na konkretnym okresie, a więc danym sezonie.

Złotą Piłkę 2021 otrzymał Argentyńczyk Leo Messi. Dla Messiego to siódma Złota Piłka w karierze - nikt nie ma ich więcej!



Zdjęcie "Akta" Roberta Lewandowskiego ws. Złotej Piłki 2021 / Interia.pl / INTERIA.PL

Kolejno: miejsce, piłkarz, kraj / klub, punkty (ew. % głosów)

Złota Piłka 1956 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Stanley Matthews Anglia / Blackpool 47

2. Alfredo Di Stéfano Hiszpania / Real Madryt 44

3. Raymond Kopa Francja / Real Madryt 33

4. Ferenc Puskás Węgry / Honvéd Budapest 32

5. Lew Jaszyn ZSRR / Dinamo Moskwa 19

Złota Piłka 1957 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Alfredo Di Stéfano Hiszpania / Real Madryt 72

2. Billy Wright Anglia / Wolverhampton 19

3. Duncan Edwards Anglia / Manchester Utd 16

3. Raymond Kopa Francja / Real Madryt 16

5. Ladislao Kubala Hiszpania / FC Barcelona 15

Złota Piłka 1958 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Raymond Kopa Francja / Real Madryt 71

2. Helmut Rahn RFN / Rot-Weiss Essen 40

3. Just Fontaine Francja / Stade Reims 23

4. Kurt Hamrin Szwecja / ACF Fiorentina 15

4. John Charles Walia / Juventus 15

Złota Piłka 1959 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Alfredo Di Stéfano Hiszpania / Real Madryt 80

2. Raymond Kopa Francja / Real Madryt 42

3. John Charles Walia / Juventus 24

4. Luis Suárez Hiszpania / FC Barcelona 22

5. Agne Simonsson Szwecja / Örgryte IS 20

Złota Piłka 1960 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Luis Suárez Hiszpania / FC Barcelona 54

2. Ferenc Puskás Węgry / Real Madryt 37

3. Uwe Seeler RFN / HSV 33

4. Alfredo Di Stéfano Hiszpania / Real Madryt 32

5. Lew Jaszyn ZSRR / Dinamo Moskwa 28

Złota Piłka 1961 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Omar Sívori Włochy / Juventus 46

2. Luis Suárez Hiszpania / Inter 40

3. Johnny Haynes Anglia / Fulham 22

4. Lew Jaszyn ZSRR / Dinamo Moskwa 21

5. Ferenc Puskás Węgry / Real Madryt 16

Złota Piłka 1962 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Josef Masopust Czechosłowacja / Dukla 65

2. Eusébio Portugalia / Benfica 53

3. Karl-Heinz Schnellinger RFN / 1. FC Köln 33

4. Dragoslav Šekularac Jugosławia / Crvena zvezda 26

5. Joseph Jurion Belgia / Anderlecht 15

Złota Piłka 1963 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Lew Jaszyn ZSRR / Dinamo Moskwa 73

2. Gianni Rivera Włochy / AC Milan 55

3. Jimmy Greaves Anglia / Tottenham 50

4. Denis Law Szkocja / Manchester Utd 45

5. Eusébio Portugalia / Benfica 19

Złota Piłka 1964 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Denis Law Szkocja / Manchester Utd 61

2. Luis Suárez Hiszpania / Inter 43

3. Amancio Hiszpania / Real Madryt 38

4. Eusébio Portugalia / Benfica 31

5. Paul Van Himst Belgia / Anderlecht 28

Złota Piłka 1965 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Eusébio Portugalia / Benfica 67

2. Giacinto Facchetti Włochy / Inter 59

3. Luis Suárez Hiszpania / Inter 45

4. Paul Van Himst Belgia / Anderlecht 25

5. Bobby Charlton Anglia / Manchester Utd 19

Złota Piłka 1966 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Bobby Charlton Anglia / Manchester Utd 81

2. Eusébio Portugalia / Benfica 80

3. Franz Beckenbauer RFN / Bayern Monachium 59

4. Bobby Moore Anglia / West Ham United 31

5. Flórián Albert Węgry / Ferencvárosi TC 23

Złota Piłka 1967 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Flórián Albert Węgry / Ferencvárosi TC 68

2. Bobby Charlton Anglia / Manchester Utd 40

3. Jimmy Johnstone Szkocja / Celtic FC 39

4. Franz Beckenbauer RFN / Bayern Monachium 37

5. Eusébio Portugalia / Benfica 26

Złota Piłka 1968 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. George Best Irlandia Pn. / Manchester Utd 61

2. Bobby Charlton Anglia / Manchester Utd 53

3. Dragan Džajić Jugosławia / Crvena zvezda 46

4. Franz Beckenbauer RFN / Bayern Monachium 36

5. Giacinto Facchetti Włochy / Inter 30

Złota Piłka 1969 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Gianni Rivera Włochy / AC Milan 83

2. Luigi Riva Włochy / Cagliari Calcio 79

3. Gerd Müller RFN / Bayern Monachium 38

4. Johan Cruijff Holandia / AFC Ajax 30

4. Ove Kindvall Szwecja / Feyenoord 30

Złota Piłka 1970 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Gerd Müller RFN / Bayern Monachium 77

2. Bobby Moore Anglia / West Ham United 70

3. Luigi Riva Włochy / Cagliari Calcio 65

4. Franz Beckenbauer RFN / Bayern Monachium 32

5. Wolfgang Overath RFN / 1. FC Köln 29

Złota Piłka 1971 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Johan Cruyff Holandia / AFC Ajax 116

2. Sandro Mazzola Włochy / Inter 57

3. George Best Irlandia Pn. / Manchester Utd 56

4. Günter Netzer RFN / Borussia M'Gladbach 30

5. Franz Beckenbauer RFN / Bayern Monachium 27

Złota Piłka 1972 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Franz Beckenbauer RFN / Bayern Monachium 81

2. Gerd Müller RFN / Bayern Monachium 79

2. Günter Netzer RFN / Borussia M'Gladbach 79

4. Johan Cruyff Holandia / AFC Ajax 73

5. Piet Keizer Holandia / AFC Ajax 13

Złota Piłka 1973 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Johan Cruyff Holandia / FC Barcelona 96

2. Dino Zoff Włochy / Juventus 47

3. Gerd Müller RFN / Bayern Monachium 44

4. Franz Beckenbauer RFN / Bayern Monachium 30

5. Billy Bremner Szkocja / Leeds United 22

Złota Piłka 1974 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Johan Cruyff Holandia / FC Barcelona 116

2. Franz Beckenbauer RFN / Bayern Monachium 105

3. Kazimierz Deyna Polska / Legia Warszawa 35

4. Paul Breitner RFN / Real Madryt 32

5. Johan Neeskens Holandia / FC Barcelona 21

Złota Piłka 1975 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Ołeh Błochin ZSRR / Dynamo Kijów 122

2. Franz Beckenbauer RFN / Bayern Monachium 42

3. Johan Cruyff Holandia / FC Barcelona 27

4. Berti Vogts RFN / Borussia M'Gladbach 25

5. Sepp Maier RFN / Bayern Monachium 20

Złota Piłka 1976 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Franz Beckenbauer RFN / Bayern Monachium 91

2. Rob Rensenbrink Holandia / Anderlecht 75

3. Ivo Viktor Czechosłowacja / Dukla 52

4. Kevin Keegan Anglia / Liverpool 32

5. Michel Platini Francja / AS Nancy 19

Złota Piłka 1977 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Allan Simonsen Dania / Borussia M'Gladbach 74

2. Kevin Keegan Anglia / HSV 71

3. Michel Platini Francja / AS Nancy 70

4. Roberto Bettega Włochy / Juventus 39

5. Johan Cruyff Holandia / FC Barcelona 23

Złota Piłka 1978 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Kevin Keegan Anglia / HSV 87

2. Hans Krankl Austria / FC Barcelona 81

3. Rob Rensenbrink Holandia / Anderlecht 50

4. Roberto Bettega Włochy / Juventus 28

5. Paolo Rossi Włochy / Vicenza Calcio 23

Złota Piłka 1979 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Kevin Keegan Anglia / HSV 118

2. Karl-Heinz Rummenigge RFN / Bayern Monachium 52

3. Ruud Krol Holandia / AFC Ajax 41

4. Manfred Kaltz RFN / HSV 27

5. Michel Platini Francja / Saint-Étienne 23

Złota Piłka 1980 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Karl-Heinz Rummenigge RFN / Bayern Monachium 122

2. Bernd Schuster RFN / FC Barcelona 34

3. Michel Platini Francja / Saint-Étienne 33

4. Wilfried van Moer Belgia / KSK Beveren 27

5. Jan Ceulemans Belgia / Club Brugge 20

Złota Piłka 1981 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Karl-Heinz Rummenigge RFN / Bayern Monachium 106

2. Paul Breitner RFN / Bayern Monachium 64

3. Bernd Schuster RFN / FC Barcelona 39

4. Michel Platini Francja / Saint-Étienne 36

5. Ołeh Błochin ZSRR / Dynamo Kijów 14

Złota Piłka 1982 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Paolo Rossi Włochy / Juventus 115

2. Alain Giresse Francja / Bordeaux 64

3. Zbigniew Boniek Polska / Juventus 53

4. Karl-Heinz Rummenigge RFN / Bayern Monachium 51

5. Bruno Conti Włochy / AS Roma 48

Złota Piłka 1983 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Michel Platini Francja / Juventus 110

2. Kenny Dalglish Szkocja / Liverpool 26

3. Allan Simonsen Dania / Vejle BK 25

4. Gordon Strachan Szkocja / Aberdeen 24

5. Felix Magath RFN / HSV 20

Złota Piłka 1984 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Michel Platini Francja / Juventus 128

2. Jean Tigana Francja / Bordeaux 57

3. Preben Elkjær Dania / Hellas Verona 48

4. Ian Rush Walia / Liverpool 44

5. Fernando Chalana Portugalia / Bordeaux 18

Złota Piłka 1985 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Michel Platini Francja / Juventus 127

2. Preben Elkjær Dania / Hellas Verona 71

3. Bernd Schuster RFN / FC Barcelona 46

4. Michael Laudrup Dania / Juventus 14

5. Karl-Heinz Rummenigge RFN / Bayern Monachium 13

Złota Piłka 1986 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Ihor Biełanow ZSRR / Dynamo Kijów 84

2. Gary Lineker Anglia / FC Barcelona 62

3. Emilio Butragueño Hiszpania / Real Madryt 59

4. Manuel Amoros Francja / AS Monaco 22

4. Preben Elkjær Dania / Hellas Verona 22

Złota Piłka 1987 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Ruud Gullit Holandia / AC Milan 106

2. Paulo Futre Portugalia / Atlético Madryt 91

3. Emilio Butragueño Hiszpania / Real Madryt 61

4. Míchel Hiszpania / Real Madryt 29

5. Gary Lineker Anglia / FC Barcelona 13

Złota Piłka 1988 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Marco van Basten Holandia / AC Milan 129

2. Ruud Gullit Holandia / AC Milan 88

3. Frank Rijkaard Holandia / AC Milan 45

4. Ołeksij Mychajłyczenko ZSRR / Dynamo Kijów 41

5. Ronald Koeman Holandia / PSV Eindhoven 39

Złota Piłka 1989 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Marco van Basten Holandia / AC Milan 119

2. Franco Baresi Włochy / AC Milan 80

3. Frank Rijkaard Holandia / AC Milan 43

4. Lothar Matthäus RFN / Inter 24

5. Peter Shilton Anglia / Derby County 22

Złota Piłka 1990 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Lothar Matthäus Niemcy / Inter 137

2. Salvatore Schillaci Włochy / Juventus 84

3. Andreas Brehme Niemcy / Inter 68

4. Paul Gascoigne Anglia / Tottenham 43

5. Franco Baresi Włochy / AC Milan 37

Złota Piłka 1991 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Jean-Pierre Papin Francja / Olympique Marsylia 141

2. Dejan Savićević Jugosławia / Crvena zvezda 42

2. Darko Panczew Jugosławia / Crvena zvezda 42

2. Lothar Matthäus Niemcy / Inter 42

5. Robert Prosinečki Jugosławia / Real Madryt 34

Złota Piłka 1992 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Marco van Basten Holandia / AC Milan 98

2. Christo Stoiczkow Bułgaria / FC Barcelona 80

3. Dennis Bergkamp Holandia / AFC Ajax 53

4. Thomas Häßler Niemcy / AS Roma 42

5. Peter Schmeichel Dania / Manchester Utd 41

Złota Piłka 1993 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Roberto Baggio Włochy / Juventus 142

2. Dennis Bergkamp Holandia / Inter 83

3. Éric Cantona Francja / Manchester Utd 34

4. Alen Bokšić Chorwacja / S.S. Lazio 29

5. Michael Laudrup Dania / FC Barcelona 27

Złota Piłka 1994 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Christo Stoiczkow Bułgaria / FC Barcelona 210

2. Roberto Baggio Włochy / Juventus 136

3. Paolo Maldini Włochy / AC Milan 109

4. Tomas Brolin Szwecja / Parma 68

4. Gheorghe Hagi Rumunia / FC Barcelona 68

Złota Piłka 1995 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. George Weah Liberia / AC Milan 144

2. Jürgen Klinsmann Niemcy / Bayern Monachium 108

3. Jari Litmanen Finlandia / AFC Ajax 67

4. Alessandro Del Piero Włochy / Juventus 57

5. Patrick Kluivert Holandia / AFC Ajax 47

Złota Piłka 1996 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Matthias Sammer Niemcy / Borussia Dortmund 144

2. Ronaldo Brazylia / FC Barcelona 143

3. Alan Shearer Anglia / Newcastle United 107

4. Alessandro Del Piero Włochy / Juventus 69

5. Jürgen Klinsmann Niemcy / Bayern Monachium 60

Złota Piłka 1997 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Ronaldo Brazylia / Inter 222

2. Predrag Mijatović Jugosławia / Real Madryt 68

3. Zinédine Zidane Francja / Juventus 63

4. Dennis Bergkamp Holandia / Arsenal 57

5. Roberto Carlos Brazylia / Real Madryt 47

Złota Piłka 1998 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Zinédine Zidane Francja / Juventus 244

2. Davor Šuker Chorwacja / Real Madryt 68

3. Ronaldo Brazylia / Inter 66

4. Michael Owen Anglia / Liverpool 51

5. Rivaldo Brazylia / FC Barcelona 45

Złota Piłka 1999 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Rivaldo Brazylia / FC Barcelona 219

2. David Beckham Anglia / Manchester Utd 154

3. Andrij Szewczenko Ukraina / AC Milan 64

4. Gabriel Batistuta Argentyna / ACF Fiorentina 48

5. Luís Figo Portugalia / FC Barcelona 38

Złota Piłka 2000 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Luís Figo Portugalia / Real Madryt 197

2. Zinédine Zidane Francja / Juventus 181

3. Andrij Szewczenko Ukraina / AC Milan 85

4. Thierry Henry Francja / Arsenal 57

5.Alessandro Nesta Włochy / S.S. Lazio 39

5.Rivaldo Brazylia / FC Barcelona 39

Złota Piłka 2001 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Michael Owen Anglia / Liverpool 176

2. Raúl Hiszpania / Real Madryt 140

3. Oliver Kahn Niemcy / Bayern Monachium 114

4. David Beckham Anglia / Manchester Utd 102

5. Francesco Totti Włochy / AS Roma 57

Złota Piłka 2002 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Ronaldo Brazylia / Real Madryt 169

2. Roberto Carlos Brazylia / Real Madryt 145

3. Oliver Kahn Niemcy / Bayern Monachium 110

4. Zinédine Zidane Francja / Real Madryt 78

5. Michael Ballack Niemcy / Bayern Monachium 71

Złota Piłka 2003 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Pavel Nedvěd Czechy / Juventus 190

2. Thierry Henry Francja / Arsenal 128

3. Paolo Maldini Włochy / AC Milan 123

4. Andrij Szewczenko Ukraina / AC Milan 67

5. Zinédine Zidane Francja / Real Madryt 64

Złota Piłka 2004 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Andrij Szewczenko Ukraina / AC Milan 175

2. Deco Portugalia / FC Barcelona 139

3. Ronaldinho Brazylia / FC Barcelona 133

4. Thierry Henry Francja / Arsenal 80

5. Theodoros Zagorakis Grecja / Bologna FC 44

Złota Piłka 2005 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Ronaldinho Brazylia / FC Barcelona 225

2. Frank Lampard Anglia / Chelsea 148

3. Steven Gerrard Anglia / Liverpool 142

4. Thierry Henry Francja / Arsenal 41

5. Andrij Szewczenko Ukraina / AC Milan 33

Złota Piłka 2006 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Fabio Cannavaro Włochy / Real Madryt 173

2. Gianluigi Buffon Włochy / Juventus 124

3. Thierry Henry Francja / Arsenal 121

4. Ronaldinho Brazylia / FC Barcelona 73

5. Zinédine Zidane Francja / koniec kariery 71

Złota Piłka 2007 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Kaká Brazylia / AC Milan 444

2. Cristiano Ronaldo Portugalia / Manchester Utd 277

3. Lionel Messi Argentyna / FC Barcelona 255

4. Didier Drogba Wybrzeże Kości Słoniowej / Chelsea 108

5. Andrea Pirlo Włochy / AC Milan 41

Złota Piłka 2008 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Cristiano Ronaldo Portugalia / Manchester Utd 446

2. Lionel Messi Argentyna / FC Barcelona 281

3. Fernando Torres Hiszpania / Liverpool 179

4. Iker Casillas Hiszpania / Real Madryt 133

5. Xavi Hiszpania / FC Barcelona 97

Złota Piłka 2009 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Lionel Messi Argentyna / FC Barcelona 473

2. Cristiano Ronaldo Portugalia / Real Madryt 233

3. Xavi Hiszpania / FC Barcelona 170

4. Andrés Iniesta Hiszpania / FC Barcelona 149

5. Samuel Eto’o Kamerun / Inter 75

Złota Piłka 2010 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Lionel Messi Argentyna / FC Barcelona 22,65%

2. Andrés Iniesta Hiszpania / FC Barcelona 17,36%

3. Xavi Hiszpania / FC Barcelona 16,48%

4. Wesley Sneijder Holandia / Inter 14,48%

5. Diego Forlán Urugwaj / Atlético Madryt 7,61%

Złota Piłka 2011 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Lionel Messi Argentyna / FC Barcelona 47,88%

2. Cristiano Ronaldo Portugalia / Real Madryt 21,60%

3. Xavi Hiszpania / FC Barcelona 9,23%

4. Andrés Iniesta Hiszpania / FC Barcelona 6,01%

5. Wayne Rooney Anglia / Manchester Utd 2,31%

Złota Piłka 2012 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Lionel Messi Argentyna / FC Barcelona 41,60%

2. Cristiano Ronaldo Portugalia / Real Madryt 23,68%

3. Andrés Iniesta Hiszpania / FC Barcelona 10,91%

4. Xavi Hiszpania / FC Barcelona 4,08%

5. Radamel Falcao Kolumbia / Atlético Madryt 3,67%

Złota Piłka 2013 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Cristiano Ronaldo Portugalia / Real Madryt 27,99%

2. Lionel Messi Argentyna / FC Barcelona 24,72%

3. Franck Ribéry Francja / Bayern Monachium 23,36%

4. Zlatan Ibrahimović Szwecja / PSG 5,29%

5. Neymar Brazylia / FC Barcelona 3,17%

Złota Piłka 2014 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Cristiano Ronaldo Portugalia / Real Madryt 37,66%

2. Lionel Messi Argentyna / FC Barcelona 15.76%

3. Manuel Neuer Niemcy / Bayern Monachium 15,72%

4. Arjen Robben Holandia / Bayern Monachium 7,17%

5. Thomas Müller Niemcy / Bayern Monachium 5,42%

Złota Piłka 2015 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Lionel Messi Argentyna / FC Barcelona 41,33%

2. Cristiano Ronaldo Portugalia / Real Madryt 27,76%

3. Neymar Brazylia / FC Barcelona 7,86%

4. Robert Lewandowski Polska / Bayern Monachium 4,17%

5. Luis Suárez Urugwaj / FC Barcelona 3,38%

Złota Piłka 2016 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Cristiano Ronaldo Portugalia / Real Madryt 745

2. Lionel Messi Argentyna / FC Barcelona 319

3. Antoine Griezmann Francja / Atlético Madryt 198

4. Luis Suárez Urugwaj / FC Barcelona 91

5. Neymar Brazylia / FC Barcelona 68

Złota Piłka 2017 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Cristiano Ronaldo Portugalia / Real Madryt 946

2. Lionel Messi Argentyna / FC Barcelona 670

3. Neymar Brazylia / PSG 361

4. Gianluigi Buffon Włochy / Juventus 221

5. Luka Modrić Chorwacja / Real Madryt 84

Złota Piłka 2018 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Luka Modrić Chorwacja / Real Madryt 753

2. Cristiano Ronaldo Portugalia / Juventus 476

3. Antoine Griezmann Francja / Atlético Madryt 414

4. Kylian Mbappé Francja / PSG 347

5. Lionel Messi Argentyna / FC Barcelona 280

Złota Piłka 2019 - kto wygrał? Wyniki top 5

1. Lionel Messi Argentyna / FC Barcelona 686

2. Virgil van Dijk Holandia / Liverpool 679

3. Cristiano Ronaldo Portugalia / Juventus 476

4. Sadio Mané Senegal / Liverpool 347

5. Mohamed Salah Egipt / Liverpool 178

Złota Piłka 2020 - nie przyznano

Złota Piłka 2021 - wyniki top 30

29. Cesar Azpilicueta (Chelsea)

29. Luka Modrić (Real)

26. Nicolo Barella (Inter)

26. Gerard Moreno (Villareal)

26. Ruben Dias (Manchester City)

25. Phil Foden (Manchester City)

23. Harry Kane (Tottenham)

21. Lautaro Martinez (Inter)

21. Bruno Fernandes (Manchester Utd)

20. Riyad Mahrez (Manchester City)

19. Mason Mount (Chelsea)

18. Simon Kjaer (AC Milan)

17. Luis Suarez (Atletico Madryt)

16. Neymar (PSG)

15. Raheem Sterling (Manchester City)

14. Leonardo Bonucci (Juventus)

13. Giorgio Chiellini (Juventus)

12. Romelu Lukaku (Chelsea)

11. Erling Haaland (Borussia Dortmund)

10. Gianluigi Donnarumma (PSG)

9. Kylian Mbappe (PSG)

8. Kevin de Bruyne (Manchester City)

7. Mohamed Salah (Liverpool)

6. Cristiano Ronaldo (Manchester Utd)

5. N'golo Kante (Chelsea)

4. Karim Benzema (Real Madryt)

3. Jorginho (Chelsea)

2. Robert Lewandowski (Bayern)

1. Leo Messi (PSG)

Głosowanie ws. Złotej Piłki 2021 zakończyło się w niedzielę 24 października.