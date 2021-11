Lionel Messi swoją siódmą Złotą Piłkę w karierze odbierał przy ogromnym wsparciu obecnych w Théâtre du Châtelet bliskich. Na gali podsumowującej plebiscyt "France Football" towarzyszyli mu żona Antonela Roccuzzo oraz trzej synowie: Thiago, Mateo i Ciro. Ciekawostką jest, że chłopcy mieli na sobie ubrania nawiązujące do stylizacji taty. Wszyscy czterej wystąpili w mocno połyskujących garniturach, a ich kreacje wzbudziły ożywioną dyskusję .

Gdy ogłoszono, że statuetka dla najlepszego piłkarza 2021 roku przypadła właśnie Argentyńczykowi, ten ze sceny dziękował rodzinie, ale wspomniał również o rywalu. Docenił klasę Roberta Lewandowskiego . "Robert, powinieneś był wygrać w zeszłym roku. Nie wygrałeś tylko przez pandemię" - zwrócił się do polskiego zawodnika.

Po ceremonii Messi wziął udział w konferencji prasowej, na której odpowiedział na pytanie zadane przez dziennikarza Interii , Sebastiana Staszewskiego. Dotyczyło ono rywalizacji z graczem reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.



Robert jest napastnikiem światowej klasy, jest znakomitym snajperem, w tym sezonie zdecydowanie najlepszym strzelcem. Może Robertowi uda się wygrać Złotą Piłkę w przyszłym roku? Szczególnie, że gra przecież w tak wielkim klubie jak Bayern Monachium - stwierdził.

Leo Messi za kulisami gali Złotej Piłki. Mówił o Robercie Lewandowskim

Jeśli ktoś miałby wątpliwości co do słów Messiego na temat Lewandowskiego, to Argentyńczyk potwierdził je po raz kolejny. Już podczas zakulisowej rozmowy z TVP Sport. Wyznał, co naprawdę sądzi o Robercie. Nie pozostawił żadnych wątpliwości.

To wspaniały napastnik, który gra na wysokim poziomie i każdego roku jest lepszy - wyznał.

Przy okazji wspominał również galę, podczas której zdobył swoją pierwszą Złotą Piłkę. Było to w 2009 roku. Wówczas zwyciężył miażdżącą przewagą. Zdobył drugie tyle głosów co drugi Cristiano Ronaldo (on 446, a Portugalczyk 281). Dla porównania, w tegorocznym konkursie Messi pokonał Roberta Lewandowskiego 33 punktami.



Przyjechałem wtedy do Paryża z moimi braćmi. Było to bardziej specjalne, szczególne. Miałem wtedy za sobą fantastyczny sezon w klubie - powiedział.

